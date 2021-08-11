مع ارتفاع الأمواج.. ماذا تفعل إذا وجدت شخصا يغرق أمامك؟

أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين بشأن ارتفاع الأمواج على السواحل الغربية وشواطئ البحر المتوسط في مناطق «الإسكندرية - مطروح - العلمين - السلوم» لتتراوح من 2 إلى 2.5 متر بفعل نشاط الرياح، موجهةً نصائح للمصيفين بالالتزام بالتحذيرات والإرشادات من قِبل مشرفي الشواطئ، سواء بالمنع من النزول أو تجنب مناطق معينة من الشاطئ أو عدم التواجد في منطقة ارتفاع الأمواج.

وفي هذا الصدد، تواصلت «الوطن» مع الدكتور حسن فؤاد الطيب، الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري، والذي أكد أنّ حالات السحب القوية من الأمواج هي التي تتسبب في حالات الغرق وليس الدوامات أو الحفر، مشيرًا إلى أنّ الحواجز الخرسانية المتواجدة في البحر، هي المتسببة في زيادة حدة السحب لداخل البحر، والتي تتسبب في دخول الشخص الغريق داخل غرف الحجارة ما يتسبب في إعاقة حركته.

وأضاف «الطيب» أنّ إجادة السباحة ليست دليلًا على إمكانية النجاة من السحب القوي، ولكن الأمر بحاجة إلى خبرة في السباحة، إذ ينصح دائمًا بعدم الإصرار على مقاومة السحب، وأن يترك الشخص نفسه للموجة، والتي تتركه على بعد 100 متر أو 500 متر، ليجد نفسه بعد ذلك قادرًا على العودة مرة أخرى للشاطئ بسبب ضعف قوة السحب.

ماذا تفعل إذا وجدت شخصًا يغرق بجانبك؟

وفي نفس السياق، شدد الرئيس السابق لجميعة الإنقاذ البحري على ضرورة الابتعاد عن أي شخص تجده يغرق أمامك في حال كنت لا تملك المهارة الكافية في التعامل مع سحب الأمواج، وإلا ستتسبب محاولة إنقاذك له في فقد شخصين بدلًا من شخص واحد.

وتابع «الطيب» أنّه لا بد أن يكون هناك طوق نجاة على الشاطئ مربوطًا بحبل يتم قذفه إلى الشخص الغريق ويتم شده شيئًا فشيئًا مع الحفاظ على الابتعاد عنه تمامًا حتى لا تطولك قوة السحب.

الإسعافات الأولية للغريق

وأوضح الدكتور حسن فؤاد الطيب طريقة التعامل مع الشخص الغريق والإسعافات الأولية على النحو التالي:

1. إخراج المصاب من الماء، وتثبیت الرأس والرقبة تثبیتًا مرنًا في الماء.

2. البدء في إعطاء التنفس الصناعي من الفم إلى أنف المصاب أثناء استخراجه من الماء.

3. وضع المصاب مستلقیًا على ظھره موازیًا لسطح الماء ثم افتح مجرى التنفس.

4. فتح الممر الھوائي بدفع الفك السفلي للأمام (لاحتمال وجود إصابة بالعمود الفقري).

5. التأكد من الدورة الدمویة.

6. حاول إخراج ما ببطن ورئتي المريض من ماء عن طريق الجلوس على ركبتيك بين فخذي المريض محاولًا الضغط من 6 إلى 10 مرات على بطن المريض داخلًا ثم إلى أعلى.

7. أعطِ المريض نفختين ثانيتين وكرر الخطوات من 2 إلى 4 مرات حتى يستعيد المريض وعيه إن كان في غيبوبة، خاصة أنه لو توقف النبض والتنفس نهائيًا في هذه الحالة لا تفيد معه إلا تطبيق طريقة الإنعاش القلبي الرئوي.

8. یتم نقل جمیع حالات الغرق إلى المستشفى.

9. في حالة توقف التنفس ابدأ فورًا بخطوات الإنعاش القلب الرئوي وهي على النحو التالي:

خطوات عمل الإنعاش القلبي الرئوي

- التأكد من أمان المسعف.

- التأكد من فقد الوعي في المریض عن طریق ھزه من كتفه برفق والتحدث إلیه بصوت عالِ، وفي المصاب عن طريق الربت على كتفه والتحدث معه (في الأطفال والرضع یتم فحص درجة الوعي عن طریق استثارة باطن القدم).

- عند عدم الحصول على استجابة (حركة أو صوت)، یتم طلب المساعدة.

- وضعیة المریض: یتم وضع المریض على سطح مستوى صلب مستلقٍ على الظھر.

- وضعیة المسعف: یرتكز المسعف بركبتیه على الأرض بجوار المریض، بحیث تكون الركبة الخارجیة بجوار كتف المریض، ویتم فحص وجود أي أجسام غریبة في الفم.