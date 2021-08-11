«التموين»: لا يجوز إضافة أكثر من زوجة لبطاقة التموين

كشف فوزي عفيفي، مدير عام الإدارة العامة للبطاقات والسلع التموينية في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن بعض الإجراءات بشأن إضافة الزوجة إلى البطاقة التموينية، موضحا أنّ النقل يتم من بطاقة أسرة الزوجة إلى بطاقة زوجها، شرط أن تكون البطاقة التموينية بها زوجة واحدة فقط.

وعن شروط إضافة الزوجة غير المستفيدة، أوضح «عفيفي» في تصريحات صحفية، أنّ هناك عدة شروط لإضافة الزوجة غير المستفيدة للبطاقة التموينية، منها ألا تزيد البطاقة عن 4 أفراد، وأن تكون بطاقة الزوج سارية، مشددًا على ألا يجوز إضافة أكثر من زوجة على البطاقة التموينية.

شروط إضافة الزوجة غير المستفيدة على البطاقة التموينية

- ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4.

- أن تكون بطاقة الزوج سارية.

- ألا تكون البطاقة التموينية مسجلا بها زوجة أخرى.

يذكر أنّ المحذوفين من بطاقات التموين، الذين تأكدت الوزارة من عدم استحقاقهم للدعم الحكومي حُذفوا من استحقاق صرف السلع فقط، وليس استحقاق صرف الخبز المدعم، حيث لا يزال لكل مواطن محذوف من الدعم التمويني، الحق في صرف 5 أرغفة يوميًا، وهو الدعم الحكومي اليومي الذي تقدمه الوزارة للمواطن في منظومة الخبز.

في حين كشف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن الوزارة حاليًا بصدد دراسة سعر رغيف الخبز في المنظومة الجديدة، بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح المدينة الغذائية «سايلو فودز» في مدينة السادات بمحافظة المنوفية

تعرف على تكلفة إنتاج رغيف الخبز يوميا

ويبلغ تكلفة الإنتاج الفعلية لرغيف الخبز يوميا 65 قرشا، في حين يباع للمواطن على بطاقات الدعم التمويني بقيمة 5 قروش فقط، ويستحق كل مواطن يوميا 5 أرغفة بواقع 150 رغيفا شهريا.