ترويجا للسياحة في مصر.. وفد إعلامي روسي يزور شرم الشيخ والغردقة

وصل إلى مدينتي شرم الشيخ والغردقة، وفدان من ممثلي أهم وسائل الإعلام الروسية، للتعرف على ضوابط السلامة الصحية المطبقة في المنتجعات السياحية المصرية والترويج للمقصد السياحي المصري وما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متميزة، إضافة إلى تسليط الضوء على استئناف الحركة الجوية الروسية إلى المدن السياحية المصرية واستقبالهم عددا من الرحلات القادمة من روسيا خلال اليومين الماضيين.

واستقبل أعضاء مكاتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينتي شرم الشيخ والغردقة، الوفدين بالترحاب وتقديم الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن المقاصد السياحية باللغة الروسية للوفدين.

ومن جانبه، أشار ماجد أبوسديرة، رئيس الإدارة المركزية للسياحة الخارجية بالهيئة، إلى أنّ الزيارة ستسهم في الترويج للمقصد السياحي المصري خلال تلك الفترة، نظرا للاهتمام الإعلامي الكبير الذي ستحظي به هذه الزيارة في الإعلام الروسي، ما يساعد بشكل كبير في زيادة أعداد السائحين الروس الوافدين إلى مصر، إضافة إلى الأنشطة الترويجية التي ستنفذها الهيئة خلال الفترة الحالية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر.

وأوضح الدكتور إسلام نبيل مدير مكتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بشرم الشيخ، أنّ الوفد الإعلامي الذي يزور مدينة شرم الشيخ حاليا، استهل زيارته بلقاء مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وأحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأحد المنتجعات السياحية بشرم الشيخ، للترحيب بهم والرد على استفساراتهم.

وأجرى الوفد جولات تفقدية ببعض الفنادق والمنتجعات السياحية بالمدينة، وعقد لقاءات مع ممثلي إدارات هذه الفنادق والتعرف على الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها بالمنشآت بها، إضافة إلى عقد لقاءات مع بعض السائحين الروس داخل الفنادق، الذين أعربوا عن سعادتهم بالعودة إلى مصر مرة أخرى والاستمتاع بشواطئها المشمسة وجوها الدافئ، ومياه البحر الأحمر الصافية وبالطبيعة البحرية له الثرية بالشعاب المرجانية الملونة والأسماك المتنوعة.

وأضاف أنّ الوفد أجرى جولة في مدينة شرم الشيخ، تضمّنت ميدان السلام والممشى السياحي بالسوق التجارية ومسجد الصحابة، فضلا عن تسجيل بعض اللقاءات الصحفية مع أصحاب المحلات والبازارات.