تعيين 482 شابا.. وحملات تفتيش على 201 منشأة بالأقصر

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة الأقصر بتعيين 482 شابًا من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل، منهم 2 من ذوي الهمم والعزيمة بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عددهم 1406 شابًا، منهم 9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تم استخراج 251 شهادة قياس مستوى المهارة، و176 رخصة مزاولة الحرفة منها رخصة لذوي القدرات.

وأوضح الوزير أن المديرية صرفت منحا للعمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيًا وصحيًا، منها 11 منحة مواليد بقيمة 22 ألف جنيه، ومنحة زواج واحدة بمبلغ 3000 جنيه، فضلًا عن عمل رعاية صحية لـ94 عاملا وعاملة، ما بين كشوفات وتحاليل طبية وصرف أدوية بإجمالي 55 ألفًا و281 جنيها، فضلًا عن تسجيل 45 عاملا جديدًا على المنظومة واستخراج كارنيهات لهم.

وتلقى الوزير تقريرًا بذلك من مدير المديرية عبده هاشم عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي، مشيرًا إلى أنه في مجال التفتيش العمالي ورعاية القوى العاملة قامت المديرية بالتفتيش على 201 منشأة، و8 منشآت على عمل الأطفال، ما أسفر عن تحرير 16 محضرًا، كما عُقدت ندوة عمالية بإحدى المنشآت لشرح بعض مواد قانون العمل.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية، قامت المديرية بالتفتيش على 227 منشأة، وإعادة التفتيش على 410 منشآت أخرى، ما أسفر عن تحرير 91 محضرًا، ومنح مهلة قانونية لـ356 منشأة أخرى لإزالة المخالفات التي تم إنذارها بها، وعقد 3 ندوات توعية.

كما تلقت المديرية 32 شكوى عمالية، أحيلت 4 شكاوى منها إلى القضاء، وحفظ 4 شكاوى، و24 شكوى أخرى مازالت تحت البحث والدراسة، فضلًا عن متابعة الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة نحو 193 منشأة، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى التابعة للمديرية.