مد فترة إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو حتى السبت المقبل
الخط الثالث للمترو: تشغيل المحطات الـ4 يوم السبت الساعة 7 صباحا
كتب:
توفيق شعبان
12:06 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
أحد قطارات مترو الأنفاق الجديدة - صورة أرشيفية
أعلنت شركة RATP Dev Mobility Cairo الفرنسية المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الانفاق - الخط الأخضر - عن تمديد فترة إيقاف العمل بـ4 محطات من الخط الثالث للمترو وهي محطات قباء وعمر بن الخطاب والهايكستب وعدلي منصور، وذلك حتى الساعة 7 صباحا من يوم السبت المقبل، الموافق 14 أغسطس 2021، على أن يستمر العمل بباقي محطات الخط الثالث من العتبة وحتى محطة هشام بركات بشكل منتظم وطبيعي بكامل طاقتها وفي مواعيدها المعتادة.
وقالت الشركة المسؤولة عن الخط الثالث للمترو، في بيان عاجل لها، قبل قليل، إن مد فترة توقف الـ4 محطات نظرا لأعمال التشييد والبناء الجارية بمحور مسطرد، والتي تتطلب إنشاء كوبري علوي أعلى بعض المحطات السطحية بالخط الثالث للمترو، ويأتي هذا القرار ضمن الإجراءات الأمنية والاحترازية لضمان سلامة الركاب والمواطنين خلال القيام بالإنشاءات في المنطقة المذكورة.
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