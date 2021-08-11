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محمود مسلم

«التناسليات» ينظم ندوة «تأثير الإجهاد الحراري» على الماشية الحلابة

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الوطن
01:56 م | الأربعاء 11 أغسطس 2021
الندوة

الندوة

نظّم معهد التناسليات التابع لمركز البحوث الزراعية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومديرية الزراعة ببني سويف، ندوة عن تأثير الإجهاد الحراري على إنتاجية الماشية الحلابة، وذلك تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، بالإرشاد والتوعية للتغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة.

وجرى استعراض تأثير الإجهاد الحراري وطرق تقليل هذا التأثير الضار، وجرى إطلاع الحضور على أحدث التقنيات في ذلك المجال.

وكانت الندوة على هامش القافلة البيطرية التي تتم حاليا بمحافظة بني سويف، ونظمها معهد بحوث التناسليات بالتعاون مع هيئة الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

حضر الندوة أطباء بيطريون ومهندسون زراعيون، على رأسهم مدير الطب البيطري ومدير مديرية الزراعة ببني سويف.

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