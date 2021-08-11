المحكمة ترفض تعويض موظف اُتهم بالإساءة لرؤسائه في حوار تليفزيوني

رفضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، الطعنين المقامين من عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب فيهما بتأدية تعويض مادي عن الأضرار المادية والنفسية والأدبية التي أصابته جراء وقفه عن العمل لمدة شهر وإحالته للمحكمة بتهمة الإساءة والتشهير أو التعرض لسمعة رئيس الجهاز أو زملائه بالعمل، خلال حوار له مع أحد البرامج الحوارية.

وبرأت المحكمة الموظف في وقت سابق من هذه التهمة، وصدر حكم آخر بإلغاء قرار الوقف عن العمل، لذا طالب بتعويض مادي بعد إثبات برأته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة، بعدما تبين أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية ضد الطاعن لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، وصدر حكم عام 2013 ببراءة الطاعن من الاتهام المنسوب إليه، ثم صدر قرار رئيس الجهاز رقم (522) لسنة 2015 بإيقافه عن العمل لمدة شهر، وأقام الطاعن الطعن صدر حكم المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها عام 2016 بإلغاء القرار بإيقافه عن العمل .

وأسست المحكمة حكمها السابق المتضمن إلغاء قرار وقفه شهر عن العمل وبرائته، على أن ما قدمه الجهاز من تفريغ لحوار الطاعن مع أحد البرامج الحوارية لم يتجاوز التعبير عن مظلمته وتفريق المعاملة بينه وبين زملائه، ما يثبت معه عدم خروج الطاعن عن حدود اللياقة والإحترام لرؤسائه بالجهاز.

ورأت المحكمة، أن ركن الخطأ متوافر ضد الجهاز المركزي بصدور الحكم بإلغاء قرار مجازاة الطاعن، وكذا صدور الحكم ببرائته من الإتهام المنسوب إليه، غير أنه فيما يتعلق بركن الضرر فإن الطاعن لم يثبت الأضرار التي أصابته جراء صدور هذا القرار، سواء المادية منها أو الأدبية، ولم يقدم الطاعن أي دليل على إصابته بأي أضرار مباشرة وحقيقية وفعلية وواقعية وليست مجرد أضرار ظنية أو افتراضية أو احتمالية.

كما عجز عن تقديم ثمة أوراق أو مستندات تفيد وقوع وتحققّ مثل تلك الأضرار بالفعل وبحكم الحقيقة والواقع، وجاءت ادعاءاته فى شأن الأضرار التي أصيب بها في صورة أقوال مرسلة تفتقد إلى أي دليل يدعمها ويثبت صحتها، وبذلك ينتفى ركن الضرر ولا تتكامل أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، بما يتعين معه والحالة كذلك القضاء برفض الدعوى.

ورأت المحكمة، أن إلغاء قرار الجزاء الموقع على الطاعن، وبرائته من الاتهام يُعد خير تعويض عن الأضرار التي قد تكون قد أصابته، وأن مقتضى تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء الجزاء الموقع على الطاعن، أو الحكم الصادر ببرائته هو إزالة لكل ضرر، وهو ما يُجبر كل ما لحق الطاعن من ضرر، ومن ثم يعتبر إلغاء قرار الجزاء خير تعويض للطاعن عن تلك الأضرار، وبحسبان أنه يترتب على ذلك إعلاءً لكرامته وسُمعته ورداً لاعتباره سواء في محيط العمل بين زملائه وأقرانه ومرؤسيه، أو في نطاق أسرته وذويه وأقاربه ومعارفه والمحيطين به، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعن عما أصابه من أضرارّ جراء صدور القرار المطعون فيه.