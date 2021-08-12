بعد 7 أشهر من الغياب.. مريم أوزرلي تعود إلى الشاشة

تخطط الممثلة التركية الألمانية مريم أوزرلي، العودة إلى الشاشة مرة أخرى، بعد فترة طويلة من الابتعاد، منذ إنجاب ابنتها الثانية في يناير الماضي؛ إذ قررت خلال تلك الفترة الاعتناء بطفلتها التي اختارت لها اسم «ليلي كوي»، وتبلغ حاليا من العمر 7 أشهر.

ويتفاوض الإعلامي والمنتج التلفزيوني التركي الشهير، مالك قناة «8tv» التركية، أجون ليجالي، لعودة مريم أوزرلي على الشاشة مرة أخرى، من خلال المشاركة كعضو في لجنة التحكيم في موسم البث الجديد من برنامج المواهب «Talent You Turkey» بتركيا، لكن الألمانية كالعادة تركت باب خروج الطوارئ لنفسها؛ فهي موافقة من حيث المبدأ، لكنها ستتخذ قرارها النهائي بعد الإعلان عن أعضاء اللجنة الآخرين، قائلة: «سأوقع بعد أن أرى أعضاء هيئة المحلفين الآخرين»، وفقا لما نشرته النسخة التركية من موقع «CNN».

ولم تكن تلك المرة الأولى التي يحاول فيها ليجالي إقناع مريم أوزرلي بالمشاركة في لجان تحكيم برامج المواهب؛ إذ سبق وعرض عليها عضوية لجنة التحكيم في برامج مثل «Talent You» و«Rising Star» منذ عام 2014، لكن لم يحصل على موافقتها.

وأثارت الممثلة الألمانية من أصل تركي مريم أوزرلي، انتقادات عديدة الفترة الماضية، عندما أعلنت عن حملها دون زواجها، كما رفضت الإفصاح عن والد طفلتها الثانية.

وردت مريم أزورلي على الانتقادات التي طالتها، قائلة: «أنا سعيدة بما تفعله في حياتها، واعتبرت الحديث في حياتها الشخصية أمر غير مفهوم، لا شأن للآخرين بما يدور فيها».

وعانت أوزرلي سابقا مع العلاقات الفاشلة؛ إذ تركها والد ابنتها الكبرى «لارا»، رجل الأعمال جان ألتاش بمجرد معرفته بحملها، كما دخلت بعد ذلك في عدد من العلاقات التي لم يكتب لها النجاح، أحدها مع المذيع باسل الزارو، لكن انتهت بشكل مفاجئ.