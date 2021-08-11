تفاصيل صادمة في مقتل «أحباب» على يد والدها.. عرضها للبيع ثم قتلها

تفاصيل صادمة روتها إحدى الجيران في واقعة الطفلة «أحباب»، التي قتلها والدها خلال اليومين الماضيين، في قرية القيراطين التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، بعدما تجرد الأب من مشاعر الإنسانية والرحمة، بوضع «سم الحشرات» لابنته داخل «ببرونة» الحليب، ثم خنقها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة في الحال.

السم في «الببرونة»

لم يكتف الأب المتهم بقتل صغيرته بـ«السم»، بل وضعها أسفل الدولاب وأخفى جسدها بـ«كومة» ملابس، وتركها منذ الساعة العاشرة مساءً إلى الحادية عشرة صباح اليوم التالي، حين اكتشفت الأم جريمة زوجها في حق ابنتها، وانفجرت في الصراخ حتى امتلأ بيتها بالجيران يتساءلون عما حدث.

التخطيط لقتل الطفلة «أحباب»

انتقلت«الوطن» إلى مكان الحادث، واستمعت إلى الجارة «أم أحمد» التي روت تفاصيل صادمة في الحادث، قائلة إنها علمت من أم الطفلة أن زوجها طلب بقاء الطفلة معه في المساء بحجة أنها «مش واخدة عليه وكل ما بيشيلها بتعيط» ويريد أن يلعب معها، ونامت الأم دون أن تتوقع أن زوجها يخطط لقتل الطفلة واستيقظت عليها جثة هامدة تحول جسدها للون الأزرق: «البنت بقت كلها كدمات ومنفوخة جرينا بيها على المستشفى».

وأضافت السيدة أن الأب المتهم أنكر جريمته في البداية، وطلب من زوجته السكوت وعدم إبلاغ الشرطة، وعدم التفوه بكلمة واحدة، والتفكير في طريقة لدفن البنت بسرعة قبل أن ينكشف أمره مرددًا جملة «هتودينا في داهية»، إلا أنها أصرت على الذهاب للطبيب، وهناك شك الأطباء في موت الطفلة مما دفع أحدهم لإبلاغ قسم شرطة أوسيم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لبيت الجاني وألقت القبض عليه واستمعت لأقوال الأم.

تمثيل الجريمة

وأشارت «أم أحمد» إلى أن النيابة استعانت بطفلتها التي تبلغ من العمر عامين، أثناء تمثيل الأب الجريمة لكشف ملابسات الواقعة، قائلة: «طلعت مع بنتي علشان لسه صغيرة وكنت خايفة، والأب حكى كذا رواية كذب منهم أنها وقعت من على السرير جنبه، وميعرفش حاجة ومرة يقول أصلي حطيتها تحت الدولاب، وفوقها الهدوم لحد ما قال الحقيقة، كان حاطط عليها ستارة وفوقها هدوم بعد ما سمها وخنقها».

المتهم عرض طفلته للبيع

وقالت إن زوج جارتها «المتهم» لم يكن يرغب في قدوم هذه الطفلة للحياة وأجبرها أكثر من مرة على التخلص منها ولكن كل محاولاتهما فشلت، وأخبرها أن سيقوم ببيعها بعد ولادتها: «قالها لما تولدي أنا هتصرف فيها هبيعها مش هخليها، كفاية عليا الـ3 عيال بتوع مراتي القديمة وبنتك مكة»، مؤكدة أنه عرض الطفلة بالفعل للبيع مقابل 100 ألف جنيه ولكن والدتها رفضت: «قالها فيه واحد غني هياخدها واحنا نصرف من الفلوس عشان ما بيشتغلش».

وتلقى مأمور قسم شرطة أوسيم بلاغا من مستشفى أوسيم المركزي بوصول الطفلة «أحباب» جثة هامدة، وبها آثار خنق حول الرقبة، وانتقل ضابط من مباحث القسم إلى مكان الحادث، وحُرر محضر أولي، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بالتشريح، لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما صرحت بالدفن بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وأكدت تحريات المباحث أن والد الطفلة هو المتسبب في وفاتها، بعدما خنقها إثر مشاجرة دبّت بينه وبين والدتها (زوجته)، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وأحالته للتحقيقات التي لا تزال مستمرة.