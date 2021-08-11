والد «نجلاء»: صاحبتها متربية في بيتنا وتعلم عن ابنتي ما لا أعرفه أنا وأمها

أكد نعم الله بدوي، والد «نجلاء»، ضحية غدر صديقتها «نورهان» المتهمة بالتخطيط والمساعدة في تنفيذ عملية قتلها رفقة صديقين لها، أن ابنته كانت ترتبط بعلاقة صداقة قوية بالفتاة المتهمة بقتلها، قائلا: «ماكانوش أصدقاء على فيس بوك بس، دي كانت متربية في بيتنا»، موضحا أنه يعرف والد نورهان أيضا وسبق أن زاره في عدد من المناسبات، وهو أيضا زارهم هو وابنته.

وأضاف «بدوي»، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج «من الجاني»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، اليوم الأربعاء، أن صديقة ابنته كانت تتردد على العيادة التي تعمل بها ابنته، وكانت تزورها هناك دائما وتجلسان معًا لساعات متواصلة، وتربطهما علاقة صداقة قوية للغاية، لدرجة أنها كانت تعلم عن ابنته ما لا يعلمه هو ولا أمها.

وأشار إلى أن ابنته كانت تثق بشكل كبير في صديقتها، لأنها صداقة استمرت لسنوات طويلة، كاشفا عن أن ابنته نجلاء كانت بنفس عمر صديقتها تقريبا، موضحا أنها تبلغ من العمر 28 عاما، وليس 24 عاما، كما جرى تداوله.

وتابع: «معرفش صاحبتها عملت كده ليه، ده بنتي راحت الشبكة بتاعتها ولبستها فستان وحذاء الشبكة، وعملت معاها كل الخير، وبنتي كانت بتحب الخير لكل الناس».

ولفت إلى أن ابنته «نجلاء» كانت لها نشاطات اجتماعية كبيرة، وتحرص دائما على خدمة ومساعدة الآخرين وتحب فعل الخير بشكل مستمر ولا تتوانى أو تتأخر أمام أي طلب مساعدة، حتى لو لم يكن في استطاعتها أن تفعل شيئا كانت لا تهدأ حتى تجد حلا لهذا الأمر.

وكانت قد كشفت التحريات والتحقيقات عن أن بداية الواقعة بورود بلاغ من رواد عيادة طبيب عيون، بقتل فتاة تدعى «نجلاء» داخل العيادة التي تقع في مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وانتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا وفقا لما جاء في المناظرة من وجود آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها، ما يشير إلى أن الجناة أكثر من شخص، وجرى تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وألقي القبض على المتهمين، وهم صديقتها وشابان آخران.