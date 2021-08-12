اعتصام أهالي ضحايا انفجار بيروت عشية جلسة مهمة في البرلمان

نظم أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت اعتصامًا بالقرب من عين التينة وقصر الأونيسكو وجاء ذلك القرار احتجاجًا على جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها يوم الخميس والتي يفترض أن تبحث استدعاء بعض نواب في قضية انفجار المرفأ، وتم الاعتداء على الأهالي بالضرب وبالعصي من قبل مدنيين وشرطة مجلس النواب، فيما جرى الاعتداء على صحفيين ومصورين، بحسب «سكاي نيوز عربية».

ومن المقرر أن يتجمع المتظاهرون صباح اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا قبل بدء جلسة مجلس النواب، كما طالب تجمع نقابة الصحافة البديلة والذي يضم صحفيين مستقلين بمقاطعة تصاريح النواب خلال الجلسة والتفاعل مع تحركات الأهالي.

وتعقد جلسة مجلس النواب اللبناني وسط مقاطعة واسعة من تكتل لبنان القوي وهو التابع للتيار الوطني الحر والجمهورية القوية التابعة للقوات اللبنانية وكتلة اللقاء الديمقراطي وعدد آخر من النواب، وكان أصر رئيس مجلس النواب على عقد هذه الجلسة بحضور كتلتي حزب الله والمستقبل، بالاضافة إلى كتلة الوزير السابق سليمان فرنجية والنائب طلال أرسلان وعدد من الكًتل الأخرى.

فيما أعلن الأهالي بأنهم قرروا تعطيل الجلسة بأي طريقة لكي يمنعوا تحويلها إلى قضية اتهام النواب إلى المجلس الأعلى ليتم محاكمة الرؤساء والوزراء، ومن المتوقع أن يشهد اليوم الخميس يومًا ساخنًا بين الأهالي المحتجين والقوى الأمنية.

يذكر أن المحلل السياسي شادي نشابه قال بإن هناك غضبا شعبيا في لبنان، جاء بالتزامن مع حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، ويريد الشعب أن يرفع الحصانات عن الوزراء والنواب والمسؤولين والقضاة والأجهزة الأمنية.

فيما لفت إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حث القوى السياسية اللبنانية على تشيكل حكومة جديدة، والسير في مسار الإصلاحات واستكمال التحقيقات في مرفأ بيروت.