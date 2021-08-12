لمرضى الكبد.. شعبة الأدوية تكشف أسباب سحب «بلاسيد ولولاويست»

استبعد الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية، حدوث أي مضاعفات للمرضى الذين يتعاطون أدوية عقار «بلاسيد أقراص» وعقار «لولاويست»، بعد قرار سحبهما من الصيدليات، مؤكدا أنه متواجد منذ فترة في الأسواق وهيئة الدواء تقوم بين الحين والآخر بسحب عينات عشوائية من أكثر من عينة دواء ويتم تحليلها دوريا.

وأوضح «عوف» في تصريحات لـ «الوطن»، أنه على مستوى العالم تتم المراقبة الدورية للأدوية، ويتم استدعاء وسحب تشغيلات معينة سحب عشوائي، كما تم في عقار الكبد الذي جرى سحبه من الصيدليات لتغير الخصائص الطبيعية وعدم مطابقته للمواصفات.

وقال «عوف» إن هذه الأدوية التغير فيها يكون طبيعيا وليس كميائيا، وغير مؤثر على الصحة بشكل كبير إلا إذا تم استعماله لمدد زمنية طويلة.

ارتفاع درجة الحرارة والتخزين السيئ قد يؤدي لعدم صلاحية الأدوية

وأشاررئيس الشعبة العامة للدواء بالغرف التجارية، إلى أن ارتفاع درجة الحرارة والتخزين السيئ قد يؤدي لعدم صلاحية الأدوية، موضحا أن التغير الطبيعي يكون في اللون وشكل القرص وله رائحة نفاذة، وإذا حدث تفاعلات لا بد من سحب تلك العينة.

التنبيه على الصيدليات حفاظا على صحة المواطنين

وفى سياق متصل، دعا الدكتور علي عوف، مديريات الصحة ونقابة الصيادلة ووسائل الإعلام، بضرورة التنبيه على الصيدليات بالتخلص من تلك الأدوية حفاظا على حياة المواطنين.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أرسلت منشورا للمديريات الصحية على مستوى الجمهورية، تطالب فيه بضبط وتحريز صنفين دوائيين من الأسواق لعدم مطابقتهما الصلاحيات الدوائية، وهما عقار «بلاسيد أقراص»، وهو دواء مهدئ لتشنجات البطن وعلاج الغثيان ودوار الحركة وعلاج زيادة الحموضة في المعدة، والعقار الثاني هو «لولاويست»، الذي يستخدم في حالات علاج تليف الكبد، والقضاء على الدهون الموجودة في الكبد.