رسالة سيد خفاجة لأبنائه بعد تحسن حالته الصحية

أثار الفنان فادي خفاجة جدلاً واسعًا على «السوشيال ميديا»، بعد الإعلان عن تعرض والده لوعكة صحية شديدة، بعدما نشر صورة له وهو يجلس على كرسي متحرك، مطالبًا جمهوره بالدعاء له.

وبعد تحس حالة سيد خفاجة والد الفنان فادي خفاجة، دعا الله أن يحفظ أبناءه من كل سوء ويرعاهم، قائلًا عبر منشور على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا رب هم أولادي وحصاد عمري وسنيني وأجمل رزق أعطيته لي، احفظهم بعينك التي لا تنام ولا تريني فيهم بأسا يبكيني».

تفاصيل الحالة الصحية لوالد فادي خفاجة

ومنذ أيام قليلة استغاث الفنان فادي خفاجة بالجمهور والمسؤولين بشأن حالة والده الصحية، قائلا: «إنه امتنع عن الحديث، والحركة، بسبب تدهور حالته الصحية، خاصة أنها ليس المرة الأولى التي يمر بها بوعكة صحية شديدة».

فادي خفاجة عن والده: بدأ يتكلم

وخرج بعدها الفنان فادى خفاجة ليؤكد تحسن الحالة الصحية لوالده، قائلا في تصريح خاص لـ«الوطن»: «بدأ يتكلم، ويتحسن تدريجي، بفضل دعوات الجمهور وكل محبيه، ونأمل في استقرار حالته خلال الساعات المقبلة».

مسلسل 60 يوم

في سياق منفصل، يصور الفنان فادي خفاجة حاليا مشاهده في مسلسل «60 يوم»، الذي يتم تصويره حاليا في دولة الإمارات، وتدور أحداثه في قالب من الإثارة والتشويق، وذلك بعد فترة غياب طويلة عن العمل الفنى.

وكان آخر أعمال فادي خفاجة ظهوره كضيف شرف في مسلسل «الاختيار» الجزء الأول مع الفنان أمير كرارة، وظهوره أيضًا بدور مميز في مسلسل «قوت القلوب» بطولة ماجدة زكي، وعدد من النجوم الشباب.