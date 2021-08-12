مصرع شاب بطلق ناري في قرية «أبوحزام» بنجع حمادي

لقي شاب مصرعه، ظهر اليوم الخميس، بطلق ناري، بقرية أبو حزام بنجع حمادي، شمال محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، بمصرع «عربي منشاوي صديق»، 27 عامًا، مقيم بالعوامر بقرية أبوحزام التابعة لمركز شرطة نجع حمادي.

وتبين من التحريات أن خلافات عائلية بين أبناء عائلة «العوامر»، وراء الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، فكلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.