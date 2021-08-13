حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 13-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجوزاء بأنه شخصية عنيدة بشكل كبير، وبالرغم من ذلك لديه قلب حنون، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

الشمس في منزل العلاقات.. قد تتيسر أمور وتصل لنتائج ترضيك وتشعر بالأمان.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب يجعلك قادرا أن تأسر من تحب بكل الود والحب والحنان.

من أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يونيو.