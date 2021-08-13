لماذا «كبد الحوت» أول طعام للمسلمين بالجنة؟.. وكيل الأوقاف الأسبق يجيب

نشر عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال الآونة الأخيرة، أن كبد الحوت، أول طعام سيحصل عليه المسلم عند دخوله الجنة، مستدلين بأحاديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تُثبت صحة ذلك، الأمر الذي آثار حالة من الفضول بين رواد السوشيال ميديا، متسائلين عن صحة هذه الأحاديث النبوية من عدمها.

عبد الجيل: كبد الحوت أول طعام للمسلمين بالجنة

وأكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل الأوقاف الأسبق، أن كبد الحوت، هو أول طعام سيحصل عليه المسلم في الجنة، حيث أنه عندما جاء الصحابي عبد الله بن سلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والذي ربط إسلامه بإجابة النبي محمد عن بعض الأسئلة، وكان من بين هذ الأسئلة «ما هو أول طعام لأهل الجنة»، فأجابه النبيّ، بأنه كبد الحوت، فأعلن عبد الله بن سلام إسلامه.

وأضاف عبد الجليل خلال حديثه لـ«الوطن»، أن السبب في أن كبد الحوت هو أول طعام سيحصل عليه المسلم في الجنة، هو أن العرب قديما، كانوا يشتاقون لأكل لحم الحوت، خاصة كبده، لهذا السبب بشرهم النبي بذلك: «كبد الحوت زمان عند العرب كان حاجة مهمة للغاية، وصعب الوصول لها».

فوائد كبد الحوت

ووفقا لموقع «animals.mom»، فإن كبد الحوت، يحتوي علي العديد من الفوائد، التي تعطي الجسم بالمزيد من الفيتامينات والمعادن مثل، فيتامين «د وأ» ومجموعة من الأحماض الدهنية، والأوميجا 3.

كما حدد الموقع عدد من الفوائد، منها:

- يحافظ على صحة القلب، وبه الأوميجا 3، التي تساعد على حماية القلب من النوبات القلبية، فضلا عن وقايته من شرايين القلب من الإصابة بالأضرار، كما يساعد على حماية الأذن الداخلية.

- يحتوى كبد الحوت، على تقليل نسبة الدهون في الدم، وأيضا يساعد علي منح الجسم مادة «الفوليك أسيد» التي تساهم في إنجاب أطفال بصحة سليمة.