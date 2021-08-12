إزاي تستعلم عن نقض مدني أو جنائي إلكترونيًا؟

تمتلئ المحاكم بقضايا النقض المدني أو الجنائي والتي قد يحتاج أصحابها الاستعلام عن مصيرها وهو ما دفع محكمة النقض المصرية لإتاحة إمكانية متابعة النقص المدني والجنائي إلكترونيا، لتسهيل الأمر على المواطنين وتقليل فرص التزاحم ودخول المحاكم.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، كيفية الاستعلام عن قضايا النقض المدني أو الجنائي إلكترونيًا، وفقا للموقع الرسمي لمحكمة النقص المصرية، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

خطوات الاستعلام عن النقص المدني أو الجنائي إلكترونيا

- أولا: الدخول على الموقع الإلكتروني لمحكمة النقص المصرية من هنـــا.

- ثانيا: يظهر عدد من التبويبات في أعلى الصفحة يتم اختار تبويب الخدمات الالكترونية والتي تحتوي على خدمات الطعون المدنية وخدمات الطعون الجنائية.

- ثالثا: في حال الاستعلام عن خدمات الطعون المدنية يتم اختيارها ومنها ستجد استعلام برقم الطعن من هنــا، وكل ما يقوم بإدخاله راغب الخدمة هو تتدوين رقم الطعن والسنة القضائية ثم الضغط على بحث، لمتابعة حالة النقص المدني.

- رابعا: في حال الاستعلام عن خدمات الطعون الجنائية، تقوم باختيارها من أعلى الصفحة والمضي في نفس الخطوات السابقة، فكل ما يطلب من المواطن الراغب في الخدمة هو تتدوين رقم الطعن والسنة القضائية ثم الضغط على بحث، لمتابعة حالة النقص المدني.

- خامسا: يستطيع المواطن كذلك الاستعلام إلكترونيا من خلال اختيار تبويب الاستعلام بالرقم الكلي سواء في خدمات الطعون الجنائية أو المدنية ويقوم بتدوين الرقم الكلي والسنة واختيار النيابة الكلية.

- سادسا: يمكن للمواطن الاستعلام عن النقص المدني أو الجنائي إلكترونيا من خلال اختيار جدول الجلسات، حيث يتم من خلال هذا التبويب تحديث الجلسات ومواعيد انعقادها.

- سابعا: تمنح محكمة النقص المواطنين خدمة الاستعلام عن الطعن والمواعيد من خلال الخط الساخن لها بالاتصال على رقم 19681.

رسوم الاستعلام عن رقم الطعن أو النقص

وفي حال فقدان رقم الطعن، يمكن الاستعلام عنه بسداد رسوم قيمتها 5 جنيهات لدى شباك محكمة النقض الموجود بالطابق الأرضي لدى محكمة النقض.