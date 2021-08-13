سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 13-8-2021

سجلت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس 2021، ثبات في الأسعار، وخاصة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، وذلك مقارنة بالأسعار التي وردت مساء أمس الخميس، حيث سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً بكافة الأعيرة، في بداية تعاملات أمس الخميس، بعد أن شهدت الأسعار حالة من التذبذب على مدار الأيام الماضية، حيث سجلت الأسعار تراجعاً وصل إلى 33 جنيهاً على مدار 6 أيام.

أسعار الذهب اليوم

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، فضلًا عن أسعار عياري 24 و18، والجنيه الذهب في محلات الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، ومتابعة أخر المستجدات.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24، المعروف بالذهب البندقي، بين 878 و 880 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعًا في السوق المصرية، بين 768 و770 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18، اليوم، بين 658 و660 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، اليوم، بين 6144 و6160 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

كما استقرت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم، حيث سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال، في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13 أغسطس، نحو 873.48 جنيه، و55.64 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 764.31 جنيه، و48.68 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بأسواق المال 655.12 جنيه، و41.73 دولار أمريكي، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.