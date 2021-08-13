إزاي تقدم بلاغ للنائب العام إلكترونيا وما هي شروطه؟

قد يواجه بعض المواطنين داخل مصر أو المسافرين بالخارج مشكلة تستوجب تقديم بلاغ إلى النائب العام المصري، ولا يعرف كيفية حدوث ذلك وهو ما تم توفيره النيابة العامة من خلال منظومة العرائض الإلكترونية المُوحدة للتقدم للنائب العام.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، خطوات وتفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها الجريدة لقرائها على مدار الساعة.

كيفية تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة من هنــا.

- عقب الدخول سيظهر أقصى شمال الصفحة الرئيسية تبويب باللون الأخضر باسم منظومة العرائض الإلكترونية المُوحدة للنائب العام يتم اختيارها.

- وفي المرحلة الثالثة سيظهر أمامك خياران وهما تقديم عريضة إلكترونية أو متابعة العرائض الإلكترونية وسيتم اختيار الأولى في حالة التقديم لأول مرة مع مراعاة عدة شروط وهي:

1- ﻻ ﺗُﻘﺑل العرائض اﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑطﻠب اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻷﺣﻛﺎم ﺳواء ﺑطرق اﻟطﻌن اﻟﻌﺎدﯾﺔ أو ﻏﯾر اﻟﻌﺎدﯾﺔ، وﻛذا اﻟﺷﻛﺎوى اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ بالتماس إﻋﺎدة اﻟﻧظر أو اﻟﺗظﻠم ﻣن ﻗرارات وأواﻣر ﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﻣواﻋﯾد إﺟراﺋﯾﺔ، وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻘدﯾﻣﮭﺎ إلكترونيًا ﻻ ﯾﻌد ذﻟك ﺳﻧد ﻟﻼﻋﺗداد ﺑﮭﺎ.

2- ضرورة ﻣﻠﺊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وإرﻓﺎق اﻟﻣﺳﺗﻧدات اﻟداﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻔﺔ، و إلا سيُلتَفت عن العريضة.

3- العرائض التى تتضمن ما يخرج عن اختصاصات النيابة العامة، سيُلتَفت عنها.

تفاصيل تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا

- الخدمات تتيح لأصحاب الشأن أو وكلائهم.

- تقديم العرائض إلكترونيَا إلى المكتب الفني للنائب العام داخل أو خارج جمهورية مصر العربية .

- يتم دفع مقابل هذه الخدمة ببطاقات الائتمان البنكية أو بطاقات ميزة الحكومية.

- يخطَر مقدم العريضة برسالة نصية عبر هاتفه أو عبر بريده الإلكتروني المرفقين بالعريضة بما انتهى إليه فحصها دون الحاجة للتوجه لمقار النيابة العامة، ويمكن لهم من خلال خدمة متابعة العرائض الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة الاستعلام عن حالة العريضة في أي وقت.

كيفية الاستفسار عن خدمة تقديم بلاغ للنائب العام إلكترونيا

وفي سياق متصل، يمكن الاستفسار عن الخدمة من خلال التواصل مع قسم الدعم الفني لخدمات النيابة العامة الإلكترونية بمركز معلومات النيابة العامة عبر البريد الإلكتروني iPetitions@ppo.gov.eg ، أو عبر تطبيق واتساب على الرقم الهاتفي 01111755959 .