أسبوع المشاهير.. بدأ بوفاة وانتهى بحادث ومنتصفه شهد «زفافا ودموعا»

يُعتبر الأسبوع المنقضي من الأسابيع الصعبة على الوسط الفني، حيث بدأ بفقدان الفن المصري الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز والتي توفيت إثر تداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد بعد قرابة 60 يوما من وفاة رفيق عمرها الفنان الراحل سمير غانم، فيما انتهى الأسبوع بفقدان الفنان الراحل محمد جبريل، وتخللته بعض المشاهد الأخرى والتي كان من ضمنها حفل زفاف.

أبرز ما شهده الوسط الفني خلال أسبوع نرصده لكم كما يلي:

وفاة دلال عبدالعزيز

فوجئ الوسط الفني يوم السبت الماضي، بخبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز متأثرة بتداعيات إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث أعلن الخبر زوج ابنتها الإعلامي رامي رضوان في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وذلك بعد قرابة 60 يوما من وفاة رفيق عمرها الفنان الراحل سمير غانم.

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بدء صلاة الجنازة على دلال عبدالعزيز في مسجد المشير

وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

وتوفيت الفنانة القديرة فتحية طنطاوي، الأربعاء الماضي، بعد تعرضها لوعكة صحية استدعت نقلها للمستشفى وشيعت جنازتها بحضور عدد من أصدقائها وأسرتها ووزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

جلطة مفاجئة في القلب.. تفاصيل وفاة الفنانة فتحية طنطاوي

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انهيار ابنة وزوج فتحية طنطاوي خلال تشييع جثمانها إلى مثواها الأخير

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إصابة عدد من الفنانين بفيروس كورونا

أعلنت الفنانة بشرى إصابتها بفيروس كورونا المستجد الأربعاء الماضي، رغم حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح، كما أعلنت الفنانة ألفت عمر إصابتها هي الاخرى بفيروس كورونا في نفس اليوم أيضًا.

كما أعلنت لوجين ابنة الفنان طارق الدسوقي إصابة والدها أيضًا بفيروس كورونا، أمس الجمعة، وطلبت من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن حالته غير مستقرة.

إصابة بشرى بفيروس كورونا رغم حصولها على الجرعة الأولى من اللقاح

ألفت عمر تعلن إصابتها بكورونا: «قاسية جداً»

ابنة طارق دسوقي تكشف تطورات حالته لـ«الوطن»: مش مستقرة دعواتكم

وفاة الفنان محمد جبريل

غيب الموت الفنان الكبير محمد جبريل والذي رحل عن عالمنا، وذلك أول أمس الخميس وشيعت جنازته يوم الجمعة، حيث رحل متأثرًا باصابته بمرض السرطان، وذلك عن عمر يناهز 76 عام.

وفاة الفنان محمد جبريل عن عمر يناهز 76 عاما

ابنة محمد جبريل تكشف اللحظات الأخيرة في حياته: فوجئنا بإصابته بالسرطان

محمد جبريل.. رحيل أحد جيران «ساكن قصادي»

«يعني إيه حسن الخاتمة؟».. محمد جبريل توقع وفاته وطلب الدعاء قبل أيام

زفاف الفنانة نيللي كريم

فاجئت الفنانة نيللي كريم الوسط الفني يوم الأربعاء الماضي بحفل عقد قرانها وزفافها على لاعب الاسكواش هشام عاشور الذي أقيم بالساحل الشمالي وحضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء وأحياه الفنان عمرو دياب، وذلك بعد 4 أيام من إعلان خبر وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

الصور الأولى من تجهيزات نيللي كريم لحفل زفافها

أول فيديو من عقد قران نيللي كريم وهشام عاشور في الساحل الشمالي

نيللي كريم بـ«فستان الفرح» مع هشام عاشور قبل عقد القران والزفاف «صور»

عمرو دياب يشعل حفل زفاف نيللي كريم بالساحل «فيديو»

حادث لبسمة وهبة في الساحل الشمالي

وانتهى الأسبوع بتعرض الإعلامية بسمة وهبة لأزمة خلال تواجده داخل مركب بالمياة حيث تعطل المركب في البحر وكاد أن يحترق أثناء وجود بسمة وهبة وابنتها خديجة، حيث استغاثت بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على موقع «انستجرام.

بسمة وهبة تستغيث: المركب مولع بيا أنا وبنتي وسط البحر «فيديو»

بسمة وهبة توجه الشكر لجمهورها بعد إنقاذها «فيديو»