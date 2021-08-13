منسق «المتحف الكبير»: نجحنا في تخفيض 90% من ميزانية الواجهة الرئيسية

قالت منة الله طاهر، منسق العلاقات الدولية بالمتحف المصري الكبير، إن الواجهة الرئيسية للمتحف تعد مختلفة الشكل والتصميم، حيث استخدم فيها الشكل «المثلث» هرمى الشكل، الذى يحمل رمزية خاصة في الحضارة المصرية القديمة، موضحة أن الدراسة المبدئية لتكلفة الواجهة كانت 200 مليون دولار لكن مع استخدام المواد المصرية تم تخفيضها إلى 10% فقط من ذلك المبلغ «20 مليون دولار».

وأضافت «طاهر» خلال حوار ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، وذلك في حلقة استثنائية من المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة، ان المتحف يحاكي الحضارة المصرية القديمة ويعيد تراثها ومفرداتها المميزة، موضحةً أن هناك 7 أهرامات على طول الواجهة، ومع الإضاءة الطبيعية أو المستخدمة في الواجهة لتكون الحركة ديناميكية ومستمرة بشكل بارز للزوار.

وتابعت: «جزء من الواجهة سيكون زجاجيا مختلف الشكل وشفافا ويحاكي الريادة المصرية، كما جرى استخدام مواد مصرية أصيلة في صناعة الواجهة، مثل الرخام من محاجر سيناء، بدلا من اللوحة المعدنية المكسوة بالرخام الشفاف، المكلفة للغاية لأنها مستوردة، وبالتالي تم استبدالها بمواد مصرية توفر ماديا ولا تقلل من الجودة والكفاءة، حيث إن الرخام المصري استخدم في نحت التماثيل وأجزاء المعابد في عهد الدولة القديمة»، مضيفة: أن الواجهة تعد أيضا رمزا أثريا وهندسيا يشير إلى أهمية التراث والحضارة المصرية في نفوس الزوار.