3 مبادرات في مؤتمر البصريات السنوي للغرفة التجارية بالإسكندرية

انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض البصري «opti alex 2021»، الذي تنظمه شعبة البصريات بالغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم الجمعة، بقاعة الزهراء، بأحد فنادق المدينة، بحضور الدكتور ياسر المناويشي أمين الصندوق بالغرفة، ومحمد حفني عضو مجلس الإدارة بغرفة الإسكندرية، وخميس بسيوني رئيس شعبة البصريات وأمين عام جمعية البصريين المصرية، ومحمد مهداوي الأمين العام لغرفة الإسكندرية.

مؤتمر البصريات يقام منذ 21 عامًا

وقال خميس بسيوني رئيس شعبة البصريات خلال الافتتاح، إن المعرض جاء بالتعاون المشترك بين شركة «opti alex»، وشعبة البصريات بغرفة الإسكندرية التجارية، وينظم المعرض سنويًا منذ 21 عامًا.

«سلامة عيونك» مبادرة ضمن مؤتمر البصريات السنوي

وأضاف أن فعاليات المؤتمر هذا العام ستشمل إطلاق ثلاث مبادرات بالتعاون مع جمعية البصريين المصرية، المبادرة الأولى هي مبادرة «سلامة عيونك»، والتي تستهدف الكشف على عيون المواطنين في القرى والمناطق الفقيرة بالتعاون مع نقابة الأطباء.

ترخيص المحلات وحياة كريمة للعاملين.. أبرز مبادرات مؤتمر البصريات السنوي

واستكمل أن المبادرة الثانية بعنوان «إسكندرية مرخصة»، وتهدف إلى ترخيص كافة محلات البصريات بالإسكندرية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وأشار إلى أن المبادرة الثالثة هي مبادرة «تكافل البصريين»، وتهدف إلى توفير حياة كريمة للعاملين بالمجال بعد سن المعاش.

جدير بالذكر أن فعاليات معرض البصريات في الإسكندرية سوف يستمر حتى يوم الأحد المقبل الموافق 15 أغسطس، في حضور نخبة من العاملين والمهتمين بالمجال.