تبدأ بـ140 ألف جنيه.. شقق بأسعار مخفضة لأصحاب 4 مهن: أبرزهم الأطباء

تحرص العديد من النقابات المهنية على توفير الوحدات السكنية لأعضائها بأسعار مخفضة ومدعمة تماشيا مع توجيات الدولة المصرية لدعم جميع العاملين ومساعدتهم علي عيش حياة كريمة تليق بهم.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، أبرز النقابات المهنية التي توفر وحدات سكنية لأعضائها والتي جاءت كالتالي:

شقق نقابة الأطباء 2021

قال أحد المسؤولين في مشروع الإسكان في نقابة الأطباء والذي رفض ذكر اسمه، إن هناك أكثر من 60 وحدة سكنية متوفرة لأعضاء نقابة الأطباء في الوقت الحالي وذلك من أصل 500 شقة، حيث إن تسليم الشقق يكون بشكل فوري، فضلا أن هذا المشروع متواجد بنقابة الأطباء منذ عام 2019.

وأضاف المسؤول أن الشقق التي تتوافر في الوقت الحالي تكون بمساحات 85، و160، 170م، بنظم سداد مختلفة، موضحا أن أسعار الوحدات السكنية تبدأ بـ145 ألف جنيه إلى 300 ألف جنيه، على أن تكون بالتقسيط على 24 شهرا بدون فوائد.

شروط التقديم

وتابع: هناك 3 شروط لتقديم الطبيب على وحدة سكنية وهي:

1-أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- ألا يقل السن عن 20 سنة، ولا يزيد عن 50 وقت التعاقد.

3- ألا يكون المتقدم هو أو زوجته قد حصلا على شقة مدعمة من الدولة، سواء أكانت سكنا اجتماعيا أو قوميا، أو حصل على أي أرض من مشروع «ابني بيتك»، أو أي من هذه الوحدات.

شقق لأعضاء نقابة التمريض 2021

قال أحمد علي، أمين عام نقابة التمريض، إنه لا يوجد في الوقت الحالي وحدات سكنية لأعضاء النقابة لأن الوحدات التي طُرحت تم نفذها بالكامل خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن النقابة ستسعى للحصول على وحدات سكنية لأعضائها من خلال تقديم طلب لوزارة الإسكان.

شروط التقديم

وأضاف أمين عام نقابة التمريض خلال حديثه لـ«الوطن»، أن شروط التقديم لن تتغير عن الشرط السابقة في السنوات الماضية، مؤكدا أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي:

الأوراق المطلوبة:-

-ملء الاستمارة الخاصة بالإسكان في النقابة.

- صورة بطاقة الزوج + الزوجة.

-مفرادات مرتب الزوج + الزوجة.

-شهادة قسيمة الزواج.

- صور شهادات ميلاد الأولاد.

- إيصال مرافق (كهرباء – غاز – مياه).

- صورة إيصال المبلغ المدفوع بالبري.

شقق لأعضاء نقابة الإعلاميين 2021

وكان الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ والدكتورة مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، قد وقَّع بروتوكول دائم للتعاون بين النقابة والصندوق يتيح بيع وتخصيص الوحدات المتاحة لدى الصندوق للإعلاميين المنتمين للنقابة.

وخصصت النقابة هيثم علي، المستشار القانوني للنقابة، للتعامل مع هذا الأمر وذلك عن طريق الاتصال على 01222494812.

نقابة المهندسين

أكد مصدر مسؤول داخل نقابة المهندسين أن الوحدات السكنية التي طُرحت خلال الفترة الماضية تم تسكينها بالكامل، إلا أنه سيتواجد العديد من الوحدات السكنية بعد مرو 3 أشهر من الآن.