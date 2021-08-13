ننشر صور ربة المنزل وحفيدتها ضحيتي زوج الابنة ببولاق الدكرور

حصلت «الوطن» على صورة ربة المنزل وحفيدتها، ضحيتي طليق ابنة الأولى ووالد الثانية في منطقة بولاق الدكرور، حيث قتلهما بسبب خلافات أسرية.

التحقيقات: المتهم استدرج والدة طليقته لقتلها

وكشفت التحقيقات مع المتهم أنه يوم الواقعة اتصلت به والدة طليقته سلمى، 53 عاما، والمقيمة في منطقة القصيرين، وطلبت منه دفع قسط قرض كان قد أخذه المتهم منها أثناء ارتباطه بابنتها لكي يعمل في تجارة السجائر ومستلزماتها في منطقة ناهيا ببولاق الدكرور، حيث يقيم هو وزوجته قبل طلاقها وعودتها إلى منزل ولادتها في الزاوية الحمراء.

وأضافت التحقيقات أن المتهم وعدها بالسداد شرط أن تحضر إلى منطقة بولاق الدكرور بصحبة طليقته وطفلتيه سجدة وفريدة، ولكنها رفضت معللة ذلك بأنها لم تصبح زوجته، فطلب منها أن تحضر هي ومعها طفلتاه، وبالفعل وافقت وطلب منها أن تقابله عند مزلقان ناهيا ببولاق الدكرور، وعندما وصلت إلى مزلقان ناهيا اتصلت به وذهب إليها ووجدها ومعها «فريدة» وعندما سأل عن ابنته «سجدة» عللت عدم حضورها بأنها لا تستطيع أن تحمل الطفلتين، وبالفعل طلب منها الركوب خلفه على دراجة نارية وذهب بها إلى منطقة نائية وسدد لها عدة طعنات، وبعدها قتل ابنته، وفر هاربا.

وأوضحت التحقيقات أنه بعد عدة ساعات اتصلت به طليقته لكي تسأله عن والدتها أخبرها بأنه قتلها، فذهبت إلى المباحث وحررت محضرا بالواقعة، وتم استدراج المتهم بمعرفة طليقته وألقت المباحث القبض عليه، وأرشد عن مكان الجثتين، بالإضافة إلى مكان السلاح المستخدم في الواقعة.

نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.