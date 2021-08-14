إطلاق نار في مدرسة ثانوية بـ«نيو مكسيكو» الأمريكية يسفر عن مقتل طالب

قتل طالب جراء إطلاق للنار في مدرسة ثانوية في «البوكيرك» بولاية نيو مكسيكو الأمريكية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال نائب رئيس الشرطة المحلية في الولاية، كايل هارتسوك: «تم استدعاؤنا من قبل إدارة مدرسة واشنطن في وسط مدينة البوكيرك بشأن إطلاق النار».

نائب رئيس الشرطة: اكتشفنا وجود حادث إطلاق نار منفصل بين صبيين

وأضاف هارتسوك: «سرعان ما اكتشفنا أن هناك حادث إطلاق نار منفصل بين صبيين، أحدهما أطلق النار على الآخر».

واشار نائب رئيس الشرطة المحلية، إلى أن «أيا كان من أطلق النار في الحجز، فإننا نحقق بالأمر للأسف، مات الطالب الذي أصيب برصاصة».

وتابع هارتسوك قائلا، إن مطلق النار يبلغ من العمر 13 عاما، فيما لم تكتشف الشرطة سبب إطلاق النار وكيف حصل الشاب الذي أطلق النار على السلاح.

وفي سياق آخر، أعلنت قاعدة «أناكوستيا بولينج» المشتركة في العاصمة الأمريكية واشنطن، أمس الجمعة، أنها في وضع إغلاق بسبب تهديد نشط من فردين مسلحين محتملين.

وكتبت القاعدة العسكرية الأمريكية، إنها كانت مغلقة بسبب احتمال وجود شخص مسلح وصفته بأنه رجل أسود ذو بنية متوسطة ويحمل حقيبة ماركة «جوتشي» في القاعدة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأضافت القاعدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك فرد مسلح محتمل، وحثت كل من رأى الشخص على الهرب أو الاختباء.

كما حثت «أناكوستيا بولينج»، في تحديث جديد عبر صفحتها الرسمية، بالبحث عن شخصين مشتبه فيهما يحملان الأوصاف التالية: ذكر أسود، ببنية متوسطة البناء ويرتدي الجينز الأزرق الممزق، بينما الشخص الثاني رجل أسود يرتدي سروالا أخضر وقميصا أبيض، وقد يكون تعرض للإصابة.

وأكدت القاعدة الامريكية، أنه في حال العثور عليهم الاتصال فورا بمركز عمليات الدفاع الأساسي.