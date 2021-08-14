السيسي: لازم نعيد ترتيب وصياغة الدعم اللي بنقدمه للناس

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه لابد من ربط النمو السكاني والقضايا والإشكاليات التي واجهت المجتمع على مدار الـ100 سنة الماضية، «ممكن دولة تانية يبقى عندها النمو ده وميبقاش عندها مشكلة، عندها موارد تقدر تلبي المطالب، ولو معندهاش هتبتدي الناس تتصرف في إطار إمكانياتها».

وأضاف «السيسي»، خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية، اليوم، «وبالتالي المجتمع بينمو بشكل غير مخطط وغير آمن وغير إنساني ويترتب عليه تحديات كبيرة لاستمرار الدولة، أنا بتكلم الكلام ده لرجال الفكر والثقافة والسياسة والإعلام، لأن أنا كنت بسمع على مدى السنين اللي فاتت كلام كتير في التليفزيون وأقرأ كتير من مقالات بتتناول الشأن العام في مصر، لكن في فرق ما بين التنظير وحل المسألة، واللي إحنا فيه دلوقتي حل المشكلة».

وتابع: «طب اللي قبل مننا على مدى الـ50 سنة محلوش المسألة ليه؟ عشان كده لما اتكلم في قضايا أخرى مثل إعادة صياغة الدعم الناس بتندهش، يقولك ما أنت ماشي كويس، لا، إحنا بنعمل كده عشان نغير بلدنا مش عشان الناس تحبنا، نعمل اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى ونتصدى لقضايا كل الناس متصدتش ليها، مفيش حاجة اسمها مليش دعوة، اللي قاعد في البيت ده خد شقة بـ500 ألف جنيه، فعشان نكمل الموضوع لازم نعيد ترتيب وصياغة دعمنا اللي بنقدمه للناس».