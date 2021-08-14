بدء تنسيق طلاب الشهادات المعادلة بجامعة أسيوط

بدأت جامعة أسيوط، اليوم السبت، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، مشيرة إلى صرف الأوراق بدءًا من اليوم، بينما سيتم قبول أوراق الطلاب بداية من بعد غد الاثنين، بعد إدخال الطلاب البيانات الأساسية والرغبات على موقع التنسيق الإلكتروني، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا

تدريب العاملين والموظفين على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني

وأوضح مصدر بجامعة أسيوط ،أنه تم فتح مكتب التنسيق الرئيسى بفرع ومقره مبني إدارة جامعة أسيوط القديم بالوليدية؛ لصرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية لأبناء محافظة أسيوط، والوجه القبلي بصفة عامة، لافتا إلى تدريب العاملين والموظفين على كيفية التعامل مع الموقع الإلكتروني لتنسيق 2021.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سداد قيمة دليل القبول وباقي الأوراق، يتم بموجب حوالة بريدية بمكاتب البريد المختلفة على الكود المؤسسي رقم 13600101 ورقم حساب الدائنين «9190447778»، مشيرًا إلى استلام رقم الدخول والرقم السري، يتم بعد تسجيل الطالب بياناته الأساسية على موقع التنسيق الإلكتروني :www.tansik.egypt.gov.eg.

توافد الطلاب على مكتب التنسيق

ومن جانب آخر، شهد مكتب التنسيق توافد الطلاب وأولياء أمورهم من مختلف محافظات الوجه القبلي.