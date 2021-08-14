موعد انتهاء الصيف رسميا وفق الحسابات الفلكية.. آخر أيام الموجة الحارة

كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد انتهاء الصيف 2021، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحًا أنَّ 23 سبتمبر المقبل موعد انتهاء فصل الصيف رسيماً، على أن يبدأ بعده مباشرة فصل الخريف 2021 رسميًا وذلك وفقاً لكل الحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، موضحاً أنَّ موعد بداية الصيف كانت 19 يونيو الماضي بعد انتهاء فصل الربيع، مؤكّداً أنَّ المعهد يجري الحسابات الفلكية مستعيناً بأحدث الأجهزة.

موعد انتهاء الصيف 23 سبتمبر المقبل وفقاً للحسابات الفلكية

وأضاف الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ موعد انتهاء الصيف 2021 تمّ تحديده بناء على حساب وتحديد الفصول الأربعة في السنة، لافتا إلى أنَّ فصل الصيف مستمر حتى يوم 20 ديسمبر، على أن يبدأ فصل الشتاء 2021 يوم 21 ديسمبر المقبل 2021 وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.

وأكّد الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أنَّ المعهد يمتلك العديد من الخبرات والإمكانيات البشرية والمعملية التي تؤهله لمتابعة مختلف الظواهر الفلكية داخل مصر وخارجها من خلال محطات المعهد الموزعة والمنتشرة داخل مصر بخلاف التنسيق القائم دوماً مع مختلف الجهات لمتابعة أي ظواهر أو أحداث تتعلق بالمجال الجوي والغلاف الجوي، أبرزها متابعة موعد بداية فصل الصيف وموعد انتهاء الصيف وكذلك مواعيد بداية ونهاية الفصول الأخرى.

وأكّد «الصادق» أنَّ المعهد يجري دوماً حساباته وفقاً للظواهر الفلكية، لافتًا إلى أنَّ المعهد في ظل أزمة كورونا فيروس «كوفيد-19» شدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تواجه المرض من خلال التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التواجد داخل المعهد.