حظك اليوم الأحد 15-8-2021 وتوقعات الأبراج مهنيا وعاطفيا

بين حب الإنطواء والبحث عن علاقات جديدة والاهتمام بالآخرين وعدم المبالاة بمن حوله، هكذا تختلف حظوظ الأبراج الفلكية بأنواعها الهوائية والترابية والمائية والنارية يوميا، وفي إطار اهتمام الكثيرين بعلم الفلك، تقدم «الوطن» استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد التي تقدمها لكل برج.

حظك اليوم برج الحمل 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر وأورانوس متنافران في منزلي المال، وعليك أن تتحكم في ميزانيتك وكن حذرا في خطواتك وواقعيا في حساباتك.

حظك اليوم برج الحمل 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم من المهم أن تتذكر أن المرونة والصبر يساعدانك على التواصل بصورة أفضل مع الأحباب ومع الزملاء.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الراقصة دينا، ويوافق تاريخ ميلادها 12 أبريل.

حظك اليوم برج الثور 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مواجهتك، فلا تستسلم للعصبية مع شركاء العمل.

حظك اليوم برج الثور 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا تجد أنك تميل للاستعجال والعناد مع شريك حياتك.. حاول أن تهدأ.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس بمنزلي الصحة، وعليك بتنظيم جهودك.. لا تبعثر طاقتك، ولا تتسرع حفاظا على سلامتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر والتسامح، وعدم الحديث عن أخبارك وحياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة وفاء عامر، ويوافق تاريخ ميلادها 25 مايو.

حظك اليوم برج السرطان 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الخامس يدعمك وتمضي اليوم بسهولة ويسر وفي اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج السرطان 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

تعيش رومانسية وتساعدك بصيرتك على معرفة من يحبك، ويعدك القمر بالحب والتفاهم مع من حولك وتسعد بذلك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان اللاعب ليونيل ميسي، ويوافق تاريخ ميلاده 24 يونيو.

حظك اليوم برج الأسد 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد ترتبك علاقاتك العائلية أو المهنية فتجنب الاستفزاز.

حظك اليوم برج الأسد 15-8-2021 على الصعيد العاطف

اليوم قد يستفزك النقد وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان أحمد عز، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.

حظك اليوم برج العذراء 15-8-2021 على الصعيد المهني

اليوم مناسب للانطلاق والمبادرة ولتلبية جميع طلباتك.

حظك اليوم برج العذراء 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل العلاقات يجعل كل من تحبهم يبادلونك المشاعر ويعجبون ويتعلقون بك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الإعلامية وفاء الكيلاني، ويوافق تاريخ ميلادها 10 سبتمبر.

حظك اليوم برج الميزان 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي المال وقد يصيبك ذلك بالتشوش ومن المهم ألا تغامر.

حظك اليوم برج الميزان 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

اليوم تتسابق الأفكار في رأسك لكن راجع أقوالك قبل إعلانها.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة صابرين، ويوافق تاريخ ميلادها 4 أكتوبر.

حظك اليوم برج العقرب 15-8-2021 على الصعيد المهني

تنطلق اليوم بثقة وتصل لما تريد، وتعيد ترتيب أوراقك وتتغير نظرتك لبعض الأمور.

حظك اليوم برج العقرب 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يعدك بالسعادة والتوافق مع الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ميس حمدان، ويوافق تاريخ ميلادها 31 أكتوبر.

حظك اليوم برج القوس 15-8-2021 على الصعيد المهني

تميل اليوم لمراجعة النفس ولإعادة توجيه خياراتك.. فالنتائج الرائعة تستحق الاجتهاد، فقط كن متحفظا.

حظك اليوم برج القوس 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع أورانوس في منزلي الصحة وعليك أن تعتني بصحتك وتتعامل بهدوء ولا تتبرع بالحديث عن حياتك الشخصية وتجنب الزهو.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة ميار الغيطي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 ديسمبر.

حظك اليوم برج الجدي 15-8-2021 على الصعيد المهني

تنجح اليوم في أن تحصل على دعم المخلصين وعلى إجابات ترضيك.

حظك اليوم برج الجدي 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك بيوم حافل بالسعادة مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة رجب، ويوافق تاريخ ميلادها 26 ديسمبر.

حظك اليوم برج الدلو 15-8-2021 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وعليك اليوم أن تعتمد الحكمة في إدارة بعض التعقيدات المهنية.

حظك اليوم برج الدلو 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

حاول اليوم أن تقاوم شعورك بعدم الاستقرار والتوتر، وتجنب الصدام مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان صلاح عبدالله، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يناير.

حظك اليوم برج الحوت 15-8-2021 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر بمنزل الحظ يمنحك فرص أفضل لتحقيق مكاسب ونجاحات.. يتحسن مزاجك وترحب بالمعرفة والتطور.

حظك اليوم برج الحوت 15-8-2021 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. يمكنك اليوم أن تنشر سحرك بسهولة على الجميع وتضعهم في جيبك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.