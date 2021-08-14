بعد إعلان نتائجها.. كيف تمت ترقية موظفي الدولة 2021 ؟

تساؤلات كثيرة تشهدها دواوين وجهات ووحدات الجهاز الإداري للدولة، الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، حول التقييم والطرق والقواعد التي بناء عليها نفذت الحكومة، ممثلة في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حركة ترقية موظفي الدولة 2021، التي شملت نحو 880 ألف موظف، ومدى توافقها مع ضوابط واشتراطات قانون الخدمة المدنية.

الضوابط التي تمت على أساسها إعلان نتيجة ترقية موظفي الدولة 2021

«الوطن» تستعرض الضوابط والقواعد والشروط التي بناء عليها تمت حركة ترقية الموظفين 2021، التي تم إعلان نتائجها الأسبوع الماضي، حيث جاءت وفق نصوص أحكام مواد القانون كما يلي وباتباع الخطوات التالية :

- راجعت اللجنة المختصة ملف الموظف لقياس مدى استحقاقه للترقية، والاطلاع على تقرير تقويم أداء الموظف، والذي أصدرته السلطة المختصة، التابعة لها وحدة عمل الموظف، ويشتمل على محور أو أكثر للتقويم مثل تقويم الموظف لذاته، وتقويم الموظف من مرؤوسيه، وتقويمه من الرئيس المباشر، وتقويمه من زملائه في ذات الإدارة، وتقويم الموظف من جمهور المتعاملين مع الوحدة، وتقويم الأداء العام للوحدة التى يعمل بها، وذلك بحسب طبيعة عمل كل وحدة ونشاطها، وكل ذلك استنادا إلى معايير موضوعية منها السلوك، الالتزام، الجودة، التميز، الإبداع، الإنجاز، القدرة على تحمل المسؤولية.

- مراجعة قدرة الموظف على التخطيط والتنظيم، والقدرة على الإشراف، والرقابة والتوجيه، وإدارة الأزمات، والقدرة على اتخاذ القرار، والنتائج المحققة، (وذلك بالنسبة للموظفين شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية)، وذلك بجانب المعايير الأساسية المنصوص عليها في القانون.

القانون أجاز للسلطة المختصة وضع مؤشرات معايير تقويم الأداء

- تمت حركة ترقية الموظفين 2021 في ضوء المادة 68 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث أجاز القانون للسلطة المختصة أن تضع الوزن النسبي للمؤشرات الخاصة بكل معيار من معايير التقويم بما يتماشى مع طبيعة نشاط الوحدة، وذلك في ضوء الحدود المبينة في الدليل الإرشادي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

- أعدت الموارد البشرية نموذج تقويم الأداء للموظفين، ولا يعد هذا التقويم نافذاً إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة، ولا يجوز تعديله إلا بعد مرور 3 سنوات على الأقل أو بموافقة الجهاز، ويتم الإعلان عنه فور اعتماده على الموقع الإلكترونى للوحدة وبلوحة الإعلانات بها، وذلك في ضوء المادة 69 من اللائحة التنفيذية.

- أعدت إدارة الموارد البشرية بالوحدة سجل الموظف إلكترونيا أو ورقيا أو كليهما بحسب الأحوال وفقا للمادة 70 من اللائحة، حيث يتم إعداد الأداء الوظيفى لكل موظف يدون فيه الرئيس المباشر كل 3 أشهر، كل الملاحظات التي تعكس الإيجابيات والسلبيات الخاصة بأداء الموظف وفقا لمهام وظيفته، وكذلك المخالفات التي يكون قد ارتكبها، والإجراءات المترتبة عليها.

- قبل إجراء الترقيات، استعان الرئيس المباشر بهذا السجل عند إعداد تقارير تقويم الأداء، ويكون أساسا في البت في التظلمات التى يقدمها الموظفون فى نتائج تقارير تقويم الأداء الخاصة بهم .

- وفي الخطوة الاخيرة أخطر الرئيس المباشر الموظف إلكترونياً أو ورقياً أو كليهما، بحسب الأحوال، وفقًا للمادة 71، أولا بأول بما يؤخذ عليه من إهمال أو تقصير أو أوجه ضعف ليعمل على إزالة أسباب ذلك، وتوضع هذه الإخطارات بسجل الأداء الوظيفي.

8- وفقًا للمادة 72، يقوم الرئيس المباشر خلال الربع الأخير من السنة بدعوة كل مرؤوسيه لوضع أهداف ومعدلات الأداء لكل منهم خلال السنة التالية.

9- ترسل صورة من هذه الأهداف ومعدلات الأداء إلى إدارة الموارد البشرية.

10- وفقا للمادة 73 من اللائحة، تقوم إدارة الموارد البشرية خلال الأسبوع الأخير من شهرى أكتوبر وأبريل من كل سنة، بتوزيع نماذج تقارير تقويم الأداء على جميع تقسيمات الوحدة، وعلى هذه التقسيمات إعادة التقارير بعد استيفائها في موعد لا يجاوز نهاية شهرى نوفمبر ومايو، وقبل بداية السنة المالية الجديدة.