25 ألف طن حركة صادر البضائع بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء اليوم السبت، أن أرصفة الميناء استقبلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، 22 سفينة متنوعة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 24958 طناً، تشمل 4488 طن يوريا، و8900 طن رمل، و10250 طن فوسفات، و1320 طن بودرة جبس.

38491 طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38491 طناً، تشمل 28000 طن ذرة، و1829 طن خشب زان، و5534 طن كلوريد إيثيلين، و2614 طن أنابيب، و1927 رأس ماشية عجول تسمين، بإجمالي وزن 514 طناً.

تصدير حاصلات زراعية للإمارات وألمانيا وسلوفينيا وكرواتيا

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 686 حاوية مكافئة، تشمل خضراوات (بطاطس وبطاطا وفلفل وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (زيتون)، وفواكه (فراولة ورمان)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وألمانيا وسلوفينيا و كرواتيا.

12690 طن قمح بمخازن القطاع الخاص في ميناء دمياط

وبلغ عدد الحاويات الوارد 162 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 1552 حاوية مكافئة، فيما وصل رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص إلى 12690 طناً، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3147 شاحنة.

ووقع رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، اللواء بحري وليد عوض، في وقت سابق، مذكرة التفاهم الخاصة بمنحة مشروع تأهيل الشباب للعمل في موانئ المتوسط، والتي فازت الهيئة بتنظيمها، والممولة من مؤسسة التعاون عبر الحدود، التابعة للاتحاد الأوروبي.