آخرها مع شاب من ذوي الهمم.. مواقف إنسانية لا تُنسى لعمرو دياب (فيديو)

احتل اسم الفنان الكبير عمرو دياب، خلال الساعات الماضية، «تريند» محركات البحث، بعد موقفه مع أحد الشباب من ذوي الهمم التقاه خلال حفله الغنائي الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة.

شاب يسجد لله بعد لقائه عمرو دياب

وخلال الحفل، سمح «الهضبة» لشاب من ذوي الهمم بالصعود على المسرح والتقاط الصور معه، وعقب هذا قام الشاب بالسجود لله شكرا، على تحقيق حلمه بمقابلة نجمه المفضل، وعقب ذلك قام الشاب بإهداء عمرو دياب «جراب هاتف» عليه صورته.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتفاعل فيها دياب مع جمهوره، فقد كررها مع قبل مع عدد من ذوي الهمم، فأثناء حفل «هلا فبراير» بالكويت في عام 2008، نزل من على المسرح للقاء فتاة من ذوي الهمم، وظل يشدو لها بكلمات أغنية «الله عليها لما تشوفها» وسط سعادة الفتاة.

عمرو دياب يشدو لفتاة من ذوي الاحتياجات في الكويت بـ«الله عليها»

مواقف دياب مع جمهوره لا تنسى، ولعل أشهرها حينما نجح شاب في الإفلات من الأمن وصعد على المسرح في حفل له بالقاهرة منذ سنوات، وحاول الأمن ملاحقته، إلا أن دياب تدخل وتشاجر مع الأمن من أجل عدم الاعتداء عليه، كما التقط معه صورا تذكارية.

وفي إحدى حفلاته في الساحل الشمالي وبالتحديد في منتجع مراسي عام 2017، قام بإحضار طفل صغير حافظا لأغنياته، وجعله يشدو معه بأغنيات على المسرح من بينها أغنيته الشهيرة «يا أجمل عيون» المعروفة باسم «برج الحوت».