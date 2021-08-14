يهتم خريجو كلية الحقوق بشكل مستمر، بمتابعة وظائف هيئة قضايا الدولة، حرصا منهم على التقديم بها عن إعلان الوظائف الجديدة، ونشرت هيئة قضايا الدولة، منذ قليل، إعلانًا لها عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» عن بدء قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2020.

وترصد «الوطن» استمرارًا لما تقدمه لمتابعيها من سلسلة خدمات، طريقة التقدم لوظيفة مندوب مساعد لخريجي الحقوق دفعة 2020، وفق ما نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، كالتالي:

طريقة التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لخريجي الحقوق دفعة 2020

- يقوم الراغب في التقديم لوظائف هيئة قضايا الدولة بالدخول على الموقع الإلكتروني: www.sla.gov.eg.

- بعد ذلك يتم ملء جميع البيانات المطلوبة في استمارة تسجيل البيانات، ثم يتم طباعتها من خلال الموقع بعد فظ جميع البيانات.

- بعد ذلك يتم تقديم الملفات والتي يتوفر بها أصول المستندات المطلوبة والتي تشمل « صورة البطاقة الشخصية مع وجود الأصل للاطلاع عليه، صورة ضوئية من شهادة المؤهل «الليسانس».

- بعد ذلك يتم تسليم الملفات بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة من الساعة 9 صباحًا وحتى 3 مساء، وذلك اعتبارًا من يوم السبت 18 سبتمبر 2021 إلى يوم الخميس الموافق 14 أكتوبر 2021، طبقًا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة.

- على المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

الشروط المطلوبة للتقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لخريجي الحقوق دفعة 2020

- أن يكون سن المتقدم للوظائف لا يزيد عن 30 عامًا بتاريخ الإعلان الذي تم نشره.

- ألا يقل التقدير التراكمي لمقدم طلب الوطائف عن تقدير عام جيد.

- ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية بنجاح.

- ضرورة اجتياز اختبارات اللياقة وفق التحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة.