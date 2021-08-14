ورشة للرسم والطباعة على ورق البردي بمتحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ ورشة للرسم والطباعة على ورق البردي، وذلك ضمن فعاليات الأنشطة الصيفية التي أطلقتها إدارة المتحف، تفعيلاً للدور المجتمعي الذي يقوم به المتحف لخدمة المواطنين بجنوب سيناء.

تعريف الأطفال بأهمية نبات البردي

وقال محمد حسنين، مدير متحف شرم الشيخ، إن الورشة استمرت على مدار يومين، جرى خلال اليوم الأول تعريف الأطفال بأهمية نبات البردي، وكيفية استخدامه، وطرق تصنيعه قديماً، عن طريق عرض تقديمي مبسط، بهدف إعادة إحياء استخدامه حديثًا، إضافة إلى عرض فيديو قصير عن قرية «قرامواص» بالشرقية، التي مازالت تسير على خطى الأجداد، لتجدد المسيرة من خلال إضافات حديثة في تصنيع البردي.

الجانب العملي من الورشة

وأوضح مدير المتحف، في تصريح له اليوم السبت، أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت الجانب العملي، عن طريق اختيار 4 قطع مميزة لتعليم الأطفال الرسم والطباعة على ورق البردي، وكيفية تلوين ذلك عن طريق تقسيم كل قطعة إلى 6 أجزاء، ويقوم كل طفل بطباعة جزء من صورة، وتلوينها وجمعها مع باقي القطع الأخرى مع زملائه، ليكون شكل القطعة النهائي.

وأكد أنه جرى الاعتماد خلال الورشة على التعاون والعمل في الفريق، بهدف استكمال لوحة فنية أبدعها الفنان المصري قديماً، ليقوم الأطفال بإحياء هذه اللوحة من خلال عمل جماعي، يربطهم بتاريخ وتراث أجدادهم، وعقي الانتهاء من اللوحة يبحث الأطفال في قاعات المتحف، مصطحبين لوحاتهم، ليتعرفوا على القطع الأثرية المعروضة بالمتحف.

وأشار إلى أنه جرى تنظيم محاضرة عن البردي وتاريخه، ألقتها شاهندا عبد القادر، المتخصصة في تاريخ نبات البردي، وجرى خلال الورشة التأكيد على اتخاذ وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.