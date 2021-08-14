المركز المالي للبنوك يرتفع 63.7 مليار جنيه بنهاية مايو 2021

كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة فى السوق المصرية إلى 7.687 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 7.623 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضى، بارتفاع بقيمة 63.775 مليار جنيه.

وأوضح «المركزى»، فى النشرة الإحصائية الشهرية، أن محفظة الأوراق المالية والاستثمارات فى أذون الخزانة ارتفعت إلى 2.805 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضى، مقابل 2.802 تريليون جنيه بنهاية أبريل السابق عليه.

ولفتت النشرة إلى أن الأرصدة لدى البنوك فى مصر سجلت نحو 1.009 تريليون جنيه، والأرصدة لدى البنوك فى الخارج 299.896 مليار جنيه، كما ارتفعت رؤوس أموال البنوك لتسجل 183.03 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 181.996 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضى.

وذكرت النشرة أن إجمالى الاحتياطات بالبنوك بلغ نحو 362.477 مليار جنيه بنهاية مايو 2021، مقابل 352.217 مليار جنيه بنهاية أبريل، فيما بلغت السندات والقروض طويلة الأجل 242.59 مليار جنيه، وسجلت الالتزامات قبَل البنوك فى مصر نحو 262.946 مليار جنيه بنهاية مايو الماضى.