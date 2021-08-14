«الأكاديمية الوطنية»: حديث الرئيس اليوم اتسم بالصراحة والمصداقية

قال الدكتور محمد صلاح هاشم، عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب، وعميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، كان شيقًا واتسم بالصراحة والمصداقية والوضوح والتقارب الكبير بين الرئيس والمواطنين البسطاء، «في إفطار الأسرة المصرية للمواطنين مع الرئيس كانوا بيتكلموا بفطرتهم».

هاشم: «اللي بيحصل النهاردة بيرسخ لجمهورية جديدة بفكر جديد»

وأضاف «هاشم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم السبت، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على أن يرسل رسالة أمل وطمأنينة لكل من يتابع مثل تلك اللقاءات، لافتا إلى أن اللقاء يأتي في إطار شمولي بمفهوم الجمهورية الجديدة، «اللي بيحصل النهاردة بيرسخ لجمهورية جديدة بفكر جديد، ومش زي ما يشاع بأنها للعاصمة الإدارية الجديدة فقط»

هاشم: «الجمهورية الجديدة هتعيد لمصر مكانتها وريادتها محليا وإقليميا ودوليا»

وأوضح أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة واحدًا من أصل 25 ألف مشروع، جرى إنجازه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، وهناك ترسيخ لدولة جديدة قائمة على المشاركة والمصارحة الحقيقية بين المواطن والقيادات السياسية بكل أنواعها، «فيه مفهوم بيتم فيه الانتقال لبناء دولة قائمة على الاستثمار في الحجر والبشر وبناء الإنسان، والجمهورية الجديدة هتعيد لمصر مكانتها وريادتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وسيتمتع المواطن فيها بخدمات كثيرة وحياة كريمة».

وأكد أن القيادة السياسية نجحت في فحص ما يقارب الـ100 مليون مواطن مصري في الحملة القومية للقضاء على فيروس سي والأمراض السارية، والتي أطقلها الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل وقدمت لهم العلاج بالمجان على الرغم من تكلفة الدولة لعلاج الحالة الواحده 1.5 مليون جنيه، «الحالة الواحدة من حالات مصابي فيروس سي في أمريكا بتكلف الشخص 80 ألف دولار».

وتابع: «كان فيه مشكلات مزمنة بيعاني منها المجتمع زي الكهرباء والدعم والوقود والنهادرة بقي بيتم تداول الملفات والحديث عنها بكل جراءة وشفافية وإشراك للمواطن».