صرف مرتبات أغسطس 2021 لموظفي الدولة للعاملين بالوزارات والهيئات

يترقب الكثير من العاملين بالدولة موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، والتي من المقرر أن تبدأ الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس للعاملين في 33 جهة حكومية، إذ كشفت وزارة المالية، عن موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2021، قائلة إنه يجرى صرفها للعاملين بالدولة متضمنة العلاوة الدورية التي جرى إقرارها في شهر يوليو الماضي 2021، بالإضافة للحافز الإضافي.

صرف مرتبات أغسطس 2021 لموظفي الدولة

وترصد «الوطن» في هذا التقرير الهيئات التي ستقوم بصرف مرتباتها يوم الثلاثاء 17 أغسطس 2021، والبالغ عددها 33 وزارة وهيئة:

يبدأ صرف المرتبات يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 أغسطس، وسيكون هذا اليوم مخصص لعدد 33 وزارة وهيئة يقومون بصرف مرتباتهم وهم «الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والمصالح والهيئات التابعة لها».

ومن ضمن الوزارات التي ستقوم بصرف مرتبات العاملين يوم الثلاثاء 17 أغسطس الجاري: « الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، السياحة، البترول، متضمنة الهيئات والمصالح التابعة لكل وزارة من السابق ذكرهم».

كما يتضمن صرف المرتبات للعاملين في مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق بالمحافظات".

ومن المقرر أيضًا صرف مرتبات العاملين في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب".

ويتلقى العاملون في 20 جهة أخرى مرتبات أغسطس 2021 في اليوم التالي الأربعاء 18 أغسطس، ليجرى بعد ذلك صرف مرتبات العاملين بالدولة في 13 وزارة وهيئة أخرى يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري.