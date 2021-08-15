لو عايز تشتري شقة.. خطوات الحصول على وحدة سكنية بـ«التمويل العقاري»

يرغب الكثير من المواطنين في الأستفادة من مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بفائدة 3% متناقصة، وبأقساط تسدد على فترات مختلفة تصل لـ30 عاما، وهو ما يستلزم معرفة خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري.

6 خطوات للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقاري

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3%.

1- يأتي في بداية خطوات الحصول على شقة في مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% البحث عن الشقة التي ترغب في شرائها، على أن تكون كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، وتمّ توصيل جميع المرافق لها من صرف صحي وكهرباء ومياه، وأن تكون مسجلة أو قابلة للتسجيل، كما يجب أن يكون شرائها بهدف السكن وليس هدف للسكن السياحي فقط، وألا يكون عليها أي مخالفات بناء أو مخالفات قانونية.

2- الذهاب إلى جهة التمويل التي يرغب في التعاقد ممن البنوك المشاركة أو شركات التمويل العقاري، وذلك بعد التأكّد من استيفاء الوحدة للشروط.

3- تقديم الأوراق المطلوبة للبنك والتي تتمثل فيما يلي:

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية للزوج إضافة إلى الزوجة.

- إيصال مرافق حديث أو فاتورة تليفون على ألا يمر عليها أكثر من 3 أشهر.

- قسيمة الزواج/ الطلاق إن وجد.

- شهادة إثبات الدخل من الزوج والزوجة.

- مفردات مرتب بالدخل الصافي والحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

- بيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة».

- رخصة العقار، أو شهادة تثبت أن العقار تمّ التصالح عليه في حال كون العقار مخالف.

- خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.

- صورة من السجل العقاري للعقار أو الشقة أو الأرض المقام عليها العقار.

- شهادة تثبت أنَّ الوحدة لا يوجد عليها أي متأخرات أو أقساط أو سبق وتم الحصول على قرص تمويل عقاري من خلالها.

4- يفحص البنك بفحص ملف المتقدم، ومعاينة الشقة والتأكّد من موافقتها للشروط.

5- يتمّ تحديد المبلغ الإجمالي وسداد جدية الحجز والتي تتراوح بين 10% إلى 20%، بحد أدنى.

6. وبعد سداد قيمة المقدم يقوم البنك بسداد ثمن الوحدة كامل للمالك الأول، على أن يتحمل المالك الثاني المتقدم على قرض التمويل العقاري الـ80% يضاف لها حجم الفائدة 3% متناقصة.