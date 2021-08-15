النقل: لا خصخصة للسكة الحديد.. واختفاء القطارات المتهالكة بنهاية 2021

بدأت هيئة السكة الحديد وقف تشغيل القطارات القديمة المتهالكة عن العمل على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري، مشيرة إلى أنّ سكك حديد مصر، ستكون خالية من القطارات القديمة والمتهالكة بنهاية ديسمبر 2021، لتقليل حوادث القطارات وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، كما أوضحت الهيئة، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بوقف تشغيل العربات القديمة عن العمل، وتشغيل بدلا منها عربات محسنة، لتحسين الخدمة المقدمة للجمهور.

الوزير: حوادث القطارات صداع مزمن ونعمل على تقليلها

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنّ حوادث القطارات صداع مزمن، تسعى الوزارة إلى تقليلها والقضاء عليها، متابعا: «لن نسمح بوقوع حوادث قطارات مرة أخرى بأخطاء بشرية، وهناك محاسبة لكل مسؤول داخل قطاعاته».

ولفت الوزير، إلى أنّ قطارات السكة الحديد تقل يوميا نحو مليون و200 ألف مواطن على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري، وجميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا تتم داخل القطارات والمحطات، للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

النقل: لا خصخصة للسكة الحديد

وأضاف وزير النقل لـ«الوطن»، أنّ الوزارة تسير بخطوات استراتيجية ثابتة لتقليل حوادث القطارات، وهناك خطة شاملة تنفيذ لتطوير وتحديث منظومة الجر سواء عربات أو جرارات، بهدف تحسين الخدمة المقدمة للجمهور، وتقليل الحوادث، وتنفيذ خطة شاملة لتحديث منظومة السكة الحديد، بتكلفة إجمالية تبلغ 200 مليار جنيه، كي تضاهي مثيلاتها في أوروبا، منوها بأنّه لا يمكن على الإطلاق خصخصة السكة الحديد لأنها ملك للشعب المصري، ويجب على أي مواطن الحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

وشدد الوزير، على جميع العاملين بورش الصيانة بإجراء الصيانات والكشف الدوري على القطارات قبل انطلاق ساعات التشغيل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات داخل الصيانة، وعدم السماح لأي قطار بالخروج من ورش الصيانة إلا بعد التأكد من حالته الفنية قبل التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، والحفاظ على سير القطارات، وعدم وقوع حوادث للقطارات، قد تتسبب في تعطيل الحركة، وتعريض المواطنين للخطر.