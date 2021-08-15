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مصر تقدم التعازي للشعب اللبناني وذوي ضحايا انفجار خزان الوقود بعكار

مصر ترسل مساعدات طبية عاجلة لدعم لبنان في كارثة انفجار عكار

كتب:

الوطن
12:18 م | الأحد 15 أغسطس 2021
السيسي

السيسي

تُعرب جمهورية مصر العربية، عن صادق تعازيها وخالص مواساتها للشعب اللبُناني الشقيق، ولذوي الضحايا في انفجار خزان الوقود الذي وقع فجر اليوم الأحد 15 أغسطس الجاري، بمحافظة عكار، وأسفر عن وفاة وإصابة العديد من المدنيين.

وإذ تؤكد مصر وقوفها التام مع الأشقاء اللُبنانيين وذوي الضحايا في هذا المُصاب الأليم، فإنها تدعو لسرعة اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها إنقاذ لبنان، ووقف مسلسل الأزمات المُتتالية، وأولها تشكيل حكومة لُبنانية بأسرع ما يُمكن وفق ما هو معمول به منذ اتفاق الطائف، وذلك لإنهاء الفراغ الحالي دون مزيد من الانتظار.

وجار الإعداد لمُساعدات طبية عاجلة ترسلها مصر إلى لبنان، بأسرع ما يُمكن، لدعمه في مواجهة هذه الكارثة.

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