المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2021 علمي واحتساب النسبة المئوية

ظهرت نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 بعد إعلان الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف عنها رسميًا في مؤتمر صحفي قبل قليل، وأعقبه عمليات بحث واسعة عن المجموع الكلي لطلاب الثانوية الأزهرية 2021 علمي وتوزيع الدرجات.

نسبة نجاح الشعبة العلمية بلغت 61.65%

بلغت نسبة النجاح لطلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية 61.65%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة 51.25%، ويبحت كثيرون عن مجموع الثانوية الأزهرية الكلي للشعبة العلمية أو القسم العلمي والذي سجل 650 درجة، وحال احتساب النسبة المئوية، فإن الطالب يقسّم مجموع درجاته على الإجمالي المذكور ثم يضرب النتيجة في 100.

أوائل الثانوية الأزهرية.. 5 حصلوا على 100%

وحصل 5 من أوائل الثانوية الأزهرية على مجموع 100%، وهاتفهم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، موجهًا لهم التهنئة ومتمنيًا لهم المزيد من التفوق، وأسماء الطلاب هي:

- أحمد محمد جمال سليمان، من معهد ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

- أمير محمد فهمي عمارة، من معهد دكتور طلعت السيد النموذجي التابع لمحافظة القاهرة.

- محمد تامر المرزوقي حسين، من معهد طلخا، بمحافظة الدقهلية.

- محمد محمد حسن علي، من معهد الحاج محمد عبد الوهاب النموذجي التابع لمحافظة الشرقية.

- محمود السيد محمود عبدالفتاح، من معهد أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية.

الفتيات يكتسحن أوائل القسم الأدبي بالثانوية الأزهرية

يذكر أنّ الأوائل من القسم الأدبي كلهن فتيات، حيث اكتسحت الطالبات أوائل الشعبة الأدبية وهم 11 فتاة، وفقًا لما أعلنه وكيل الأزهر الشريف، الذي اعتمد النتيحة نيابة عن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وأعلنها خلال المؤتمر الصحفي.

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية

ويمكن لجميع الطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 الآن عبر بوابة الأزهر azhar eg results علمي وأدبي، حيث أصبحت متاحة لجميع الطلاب منذ الواحدة ظهر اليوم وذلك بعد مرور ساعات على إعلان الأوائل، وهي متاحة بالاسم ورقم الجلوس.

ويمكن للطالب اتباع عدة خطوات حتى يحصل على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس، من خلال الدخول على مواقع بوابة الأزهر الشريف ثم الضغط على قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم ينقر على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، ثم يدخل رقم جلوسه والرقم القومي.