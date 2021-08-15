المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2021 أدبي.. المواد والكليات المتاحة

بعد ساعات من الترقب والقلق عاشتها الملايين من الأسر المصرية، اضطربت معها مشاعر الطلاب خوفا على مستقبلهم، أعلن وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضويني نتيجة الثانوية الأزهرية 2021 برقم الجلوس عبر موقع بوابة الأزهر الشريف للنتائج، بعد اعتمادها رسميا، علما أنه يمكن الاستعلام عن المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2021 أدبي وجميع النتائج برقم الجلوس والاسم، من خلال رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، الإلكتروني الذي تم تخصيصه.

ويستطيع طلاب جميع شعب الثانوية الأزهرية معرفة الكليات المتاحة أمامهم، سواء فيما يخص طلاب القسم العلمي الأزهري، وأيضًا الكليات المتاحة لطلاب القسم الأدبي بالأزهر، إلى جانب إمكانية معرفة مؤشرات تنسيق الثانوية الأزهرية للكليات من جميع الشعب مقارنة بالعام الماضي بعد اعتماد النتيجة رسميا.

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2021 أدبي

المجموع الكلي للثانوية الأزهرية 2021 أدبي، مقدر درجاته بـ 630 درجة، ويتم حساب المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الأزهرية للطلاب وفقا لعدد من التقسيمات، أولا حسب المواد الدينية والتي تشمل القرآن والحديث والتفسير والتوحيد وغيرها من المواد.

ثانيا يتم حساب درجات المواد العربية في المجموع الكلي لنتيجة الثانوية الازهرية، وتشمل النحو والصرف والبلاغة والأدب والنصوص والمطالعة.

وثالثا يتم حساب مجموع المواد الثقافية، والتي تشمل اللغة الأجنبية والمواد الأدبية موزعين على درجات محددة ليصبح إجمالي المجموع الكلي للثانوية الأزهرية ادبي 630 درجة.

الكليات المتاحة لطلاب الأدبي بالثانوية الأزهرية

ويتاح العديد من الكليات أمام طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية الأزهرية، تتنوع بين كلية أصول الدين بالقاهرة وكليات أصول الدين والدعوة بالأقاليم.

ومدة الدراسة بكلية أصول الدين أربع سنوات للحصول علي درجة الليسانس في أصول الدين، ويبدأ التخصص من الفرقة الثالثة.

أيضا تتاح كليات الشريعة والقانون، وكليات اللغة العربية، وكليات الدراسات الإسلامية والعربية بالأقاليم، وكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.