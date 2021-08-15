الأول على الثانوية الأزهرية بجنوب سيناء: نفسي أكون طبيب عيون

شهدت أسرة الطالب محمد مصلي أحمد مصيلحي، الأول على الثانوية الأزهرية (علمي) في جنوب سيناء بمجموع 645 درجة بنسبة 99.23 %، حالة من الفرح لتفوقه وتحقيق حلمه وحلمهم جميعًا وهو الالتحاق بكلية الطب.

وقال الطالب إنه كان يسعى ويجد طوال العام الدراسي للحصول على مجموع كبير ليلتحق بكلية الطب، ولكنه فوجئ بحصوله على المركز الأول على مستوى محافظة جنوب سيناء قائلًا: «لم أستطع أن أصف فرحتي بالتفوق، وإدخال السعادة على كل أفراد أسرتي الذين دعموني على مدار العام، وكان لهم دور مهم في تفوقي».

مدة المذاكرة ليست مقياسا للتفوق

وأكد الطالب أنه في بداية فترة الدراسة كان يذاكر من 4 إلي 5 ساعات يوميًا، وخلال الامتحانات كان يصل إلي 8 ساعات مذاكرة، لافتًا إلى أن وقت المذاكرة ليس مقياسًا للتفوق، ولكن العامل الأساسي هو التركيز في المذاكرة، والرغبة في النجاح للوصول للهدف الذي يسعى لتحقيقه.

وأوضح أن والده ووالدته كانا يوفران له كل سبل الدعم، والبيئة والمناخ المناسبين، إضافة إلى دعم أشقائه الأكبر منه، وتحفيزهم لهم باستمرار، ومحاولة عدم بث الخوف إليه.

محمد: والدي وشقيقي مثلي الأعلى

وأضاف أن والده وشقيقه الأكبر «طالب في كلية الصيدلة» هما مثله الأعلى في الحياة، وأنه يرغب في الالتحاق بكلية الطب، ويحلم أن يكون طبيب عيون، ويساعد جميع المواطنين بمدينة مدينة طور سيناء، وأهدى تفوقه لوالديه وأشقائه، ومعلميه.

وقال مصيلحي أحمد مصيلحي، والد الطالب محمد، إنه متفوق منذ الصغر، وحصل على المركز الأول في الشهادة الإعدادية، كما أنه يتميز بحسن الخلق، في المنزل وفي المدرسة، لافتًا إلى أن الله سبحانه وتعلى أكرمه في أبنائه، فابنه الأكبر في كلية صيدلة، وابنته في كلية شريعة، وأعرب عن سعادته بتفوق نجله، متمنيًا له التوفيق دائمًا في حياته.

كما أعربت والدته عن سعادتها بتفوق ابنها ، مؤكدة أنه كان يوازن بين جميع المواد الدراسية، وكانت دائمًا تسعى لتهيئة المناخ المناسب له .