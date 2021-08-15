خبير تربوي: اهتمام السيسي بالثانوية العامة أثلج قلوب الطلاب وأولياء الأمور

قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إن ما يحدث في مسيرة التعليم المصري حاليا يسجل بفخر في تاريخ التعليم المصري باعتباره نقلة نوعية لم يشهدها التعليم المصري منذ قرن من الزمان، موضحًا أن النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة به طمأنة لأولياء الأمور وفيه تأكيد أن وزارة التعليم تبادر دائما بالإجابة عن أسئلة الشارع المصري والتواصل الدائم مع الآباء والطلاب من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

توجيهات الرئيس السيسي في منظومة التعليم تبني إنسانا جديدا

وشدد «شحاتة»، خلال حواره في برنامج «مساحة حرة»، مع الإعلامي إبراهيم عثمان، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، على اهتمام القيادة السياسية بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام؛ والذي يعُد تتويجًا لما أعدته الوزارة خلال الأعوام السابقة من تغيير لنظام الامتحانات، موضحًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عن امتحانات الثانوية العامة جاءت لتؤكد أهمية التوازن بين امتحانات آمنة ومميزة لمستويات التفكير لدى الطلاب وفي ذات الوقت لتبني إنسانا جديدا لمجتمع جديد.

وأوضح الخبير التربوي، أن اهتمام الرئاسة بمتابعة ملف امتحانات الثانوية العامة أثلج قلوب الطلاب وأولياء الأمور، وبمثابة رسالة اطمئنان للطلاب وأولياء أمورهم بأن السيسي حريص كل الحرص على مصالحهم ويتابع المشاكل ويسعى إلى حلها بشكل يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب؛ حيث إنها سنة مصيرية في حياة كل طالب، كما أن تصريحات الدكتور طارق شوقي أكدت أن فكر السيسي تعبير صادق في الدعوة إلى تطوير التعليم بحيث تقيس الأسئلة نواتج التعلم.

علينا خلق أجيال تعشق التعليم والتعلم والعلم

وأوضح أن نظام امتحانات الثانوية العامة المطبق على الطلاب هذا العام باسم «الأوبن بوك» نظام حديث يتعامل مع قدرة الطلاب على الفهم والاستيعاب وتعميم فكرة الاستغناء عن الحفظ والتلقين التي اعتاد عليها طلاب الثانوية في جميع المراحل التعليمية السابقة، «أضعنا وقتًا كثيرًا في إلكتروني وورقي وفي النهاية ليس هو الهدف والمراد، الهدف الحقيقي أننا نخلق أجيالاً تعشق التعليم والتعلم والعلم، وقياس مستوى تلقي المعلومات لدى الطالب خلال الامتحانات».

وتابع: «نحن أمام أجيال نريد بناءها بشكل صحيح وعلمي وتواكب العصر بدلاً من تبديد الأحلام والآمال وتكبيد الأسر»، موضحًا أن الأعوام الثلاثة الماضية انتشر الغش الإلكتروني بخلاف هذا العام ولم يحدث أي نوع من الاستفادة مما جرى تداوله إلكترونيًا، مؤكدًا أن الوزارة تتصدى بقوة لأي محاولات لارتكاب أعمال الغش الجماعي أو الفردي داخل لجان الامتحانات، كما أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستفرز طلابا قادرين على التفكير، ويمتلكون قدرات عقلية.

وأوضح أن نتيجة الثانوية العامة ستعبر عن تفوق حقيقي في المرحلة الثانوية، وتنهي عصر التفوق الوهمي الذي كان الطلاب يحصلون فيه على مجاميع مرتفعة «جنونية»، وعلى أساسها يتم الالتحاق بكليات القمة، كما أن تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بشأن توقعات انخفاض الحد الأدنى للقبول بالكليات تدل على أن نتيجة الثانوية العامة 2021 ستعبر عن قدرات الطلاب الحقيقية، بعيدًا عن الدرجات الوهمية التي يحصل عليها كل عام.

الدروس الخصوصية خلقت تفوقا وهميا لدى الطلاب

وأكد أن نتيجة الثانوية 2021 لهذا العام ستكون بمثابة ثورة تشهدها المرحلة التعليمية، حيث تغيرت قواعد الحفظ والتفوق الوهمي، لإيجاد حالة من التفوق حقيقي بين الطلاب بعيدا عن أسئلة الكتاب المدرسي وأسئلة الدروس الخصوصية التي ساهمت من قبل في خلق تفوق وهمي لدى الطلاب، موضحًا أن الدولة بقيادة السيسي تسعى للحفاظ على الثروة البشرية، وصحة الطلاب ، مشيرًا إلى أن الامتحانات لن تعتمد على الكتاب المدرسي، «عصر الدروس الخصوصية انتهى ونظام امتحانات الكتاب انتهى».

وأردف أن الطلاب سيتم تدريبهم على أنماط للأسئلة من خلال برامج تعليمية «أون لاين»، فالهدف من دراسة الطالب لمادة معينة ليس الحفظ فقط، بل التعليل والتفسير وحل المشكلات، موضحًا أن الامتحان سيكون خلاصة لناتج التعلم، كما أن الطلاب يجب أن يعتمدوا على قدرتهم في التحصيل وجمع المعلومات من المصادر المتنوعة، لأن الامتحان لن يكون من الكتاب المدرسي فقط، مؤكدًا أن مصر تعيش الآن ثورة تعليمية تخلق جيلًا يمتلك الإمكانيات لسوق العمل.