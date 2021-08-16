رفضت العودة إلى عصمته.. شاب ينتقم من زوجته بقتل حماته وطفلته

إنسان غامض وحياته عبارة عن كتاب مغلق، لم تنكشف صفحاته إلا بعدما بلغ مقصده وهو الزواج من حبيبته، الذي عاش معها قرابة العامين في قصة حب قبل أن يقدم على قتل ابنته التي طالما تمناها، كان بسيطا للغاية لا يملك قوت يومه، وبعد أن دخل إلى منزلها لطلب يديها للزواج وإقناع أسرتها بأنه سيبذل قصارى جهده لتوفير حياة كريمة لنجلتهم، وافق الأهل بناء على رغبة ابنتهم أيضا في الزواج منه، ولم يكونوا يعلمون بأن حياة حماته وابنته ستنتهي على يديه.

الانتقال للعيش في بيت زوجته

بالفعل تمت الزيجة، وعاش الحبيبان في إحدى الشقق بمنطقة الخصوص، وبعد مرور عام واحد على الزواج بدأت المشاكل تدب بين الطرفين إلى أن وصلت أسرة الزوجة إلى حل وهو ضرورة طلاق ابنتهم منه، لم توافق حماته نهائيا على هذا الحل، وطلبت من ابنتها وزوجها أن يقيما معها في نفس الشقة الكائنة بمنطقة القصيرين بالزاوية الحمراء.

فوجئت الزوجة بأن حماتها على قيد الحياة ومسجونة

بعد مرور فترة بسيطة من انتقال الابنة وزوجها للعيش في شقة والدتها، حملت في طفتلها الأولى، وكانت الأمور تسير على ما يرام، إلى أن فوجئت بخطاب مُرسل إليها من مصلحة السجون، مدون فيه اسم والدة زوجها الذي أوهمها بأنها متوفية، حيث اكتشفت الزوجة أن حماتها عندما علمت بزواج ابنها تريد أن ترى زوجته وأنها محبوسة بتهمة الاتجار في المخدرات، استلمت الزوجة الجواب ووقع عليها كالصاعقة، نظرا لأن شريك حياتها كذب عليها بوفاة والدته ووالده، لكن بعد فترة تقبلت الزوجة الأمر من أجل أن تعيش طفلتها التي في أحشائها في بيئة مستقرة بين أبويها.

زواج استمر لمدة 4 سنوات وانتهى بقتل حماته وطفلته

زواجهما استمر لمدة 4 سنوات، أثمر عن طفلتين «سجدة» و«فريدة»، لكن بعدها استحالت الحياة بينهما نظرا لإدمانه المخدرات ورفضه الإقلاع عنها، فطلبت الزوجة الطلاق رغم اعتراض الزوج، لكن بعد حدوث مشادات كلامية استقر الأمر على تنفيذ طلبها بالانفصال، لكنه كان يخطط للانتقام منها، فعزم الأمر على قتل حماته وطفلته الصغيرة فريدة التي تبلغ من العمر 8 أشهر.

سدد لها طعنات بجسدها وألقاها في الترعة

وتقول «نعمة»، طليقة المتهم بقتل والدتها وطفلتها، إنه هاتف والدتها وطلب منها أن يقابلها في منطقة الطريق الأبيض ليعطيها مبلغا ماليا مستحقا عليه لقرض كان قد اقترضه ومصاريف طفلتيه، وبالفعل استجابت لطلبه وخرجت لمقابلته في الثامنة مساء فغدر بها واصطحبها لمكان أوهمها بأنه سيجلب منه الأموال إلى أن نأي بها عند منطقة المدق واستل سكينا من بين طيات ملابسه وسدد لها 3 طعنات في الرقبة والبطن، وحاول قتل طفلته لكن لم يستطع، فدفع حماته وطفلته في الترعة التي كانوا يقفون أمامها، فمات الاثنان نتيجة الغرق وليس الطعنات التي تلقتها المجني عليها.

بعد مرور يوم من تغيب المجني عليها وحفيدتها عن المنزل تم استخراج جثتيهما من الترعة، ووجد أن الجثتين في حالة تيبس والمجني عليها ممسكة بالطفلة في أحضانها وتأبي أن تتركها حتى بعد موتهما.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.