«من مصر» يخصص فقرة حوارية للاحتفال بـ اليوم العالمي للشباب

يحتفل العالم باليوم العالمي للشباب، باعتبارهم وقود الدول المختلفة لقيادة قطار التنمية وتحقيق مستقبل مشرق، وفي هذا الصدد خصص برنامج «من مصر»، المذاع عبر قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، الأحد، فقرة حوارية سلط فيها على تمكين الشباب في مصر، وتقلدهم مناصب تنفيذية، إضافة لتمثيلهم بشكل كبير في البرلمان.

الرئيس السيسي أعطى فرصة ذهبية للشباب للوصول لمناصب قيادية

قال عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، خلال اللقاء، إنّ الرئيس السيسي أعطى فرصة ذهبية للشباب للمشاركة في الحياة السياسية والتنفيذية، ويجب التدريب والتأهيل قبل التمكين، ومن هنا جاءت فكرة الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهو كيان ولد كبيرا وعظيما، وجاءت فكرته من الشباب ويعمل بها شباب ويتخرج منها شباب واعي ومنضبط ومتدرب على علوم الإدارة والعلوم السياسية والاقتصاد.

نائب محافظ كفرالشيخ: مبادرة «حياة كريمة» خلاقة وكبيرة

وأضاف «البشبيشي»، أن أغلب نواب المحافظين مشرفين على مبادرة «حياة كريمة»، والتي تعتبر مبادرة خلاقة وكبيرة، وهناك لأول مرة تنسيق رفيع ما بين جهات الدولة وأجهزته بالكامل، لافتا أن عدد المراكز التكنولوجية في المحافظة 13 مركز، وسيضاف إليهم مركز جديد خلال الأشهر المقبلة، وذلك لخدمة المواطنين والشباك الواحد.

نائب محافظ القليوبية: أعمل على ملف التحول الرقمي والميكنة داخل المحافظة

وقالت الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، إنّها انضمت للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث رأت إعلانه عبر شاشات التلفزيون، ثم قدمت عبر الموقع الرسمي، وبعد ذلك جرى التواصل معها، وخاضت اختبارات سواء شخصية أو تحريرية، حتى جرى اختيارها من ضمن 500 شاب وشابة، للدفعة الأولى للبرنامج الرئاسي، وهذه كانت البداية.

«ريان»: ملف النظافة والمنظومة الجديدة من الملفات التي نعمل عليها

وأشارت «ريان» إلى أنها تشرفت للعمل نائب لمحافظ القليوبية، وعملت على ملف التحول الرقمي والميكنة، وهي أحد التوصيات الرئاسية للعمل بشكل سريع، لمواكبة المحافظات «سيستم العمل» الذي سيكون في العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة لملفات النظافة وتطبيق قانون النظافة الجديد.

أصغر أعضاء «الشيوخ» سنا: الشباب في عهد الرئيس السيسي أصبح لديه أمل

من جانبه قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ، أصغر أعضاء المجلس سنًا، إن الشباب في الماضي كانوا يعيشون في أفق ضيق للغاية وحالة من الإحباط واليأس، ولكن منذ إعلان الرئيس السيسي 2016 عاما للشباب وانطلاقت خلالها مبادرات وملتقيات ومنتديات شباب العالم أصبح هناك أمل.

تنسيقية شباب الأحزاب جمعت كل الأطياف المصرية

وأضاف «تركي» أن حزب النور بعد ثورة 30 يونيو بدأ في تشكيل أماناته والانخراط في العمل السياسي ومجلسي النواب والشيوخ، متابعا: «كان لينا الشرف إننا ننضم لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين المنصة اللي جمعت كل الأطياف المصرية».

عمرو درويش: نواب المحافظين الشباب قدموا أداء مشرفا

وقال النائب عمرو درويش، أمين سر الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنّ 6 نواب للمحافظين ينتمون لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واستطاعوا تقديم نموذج مشرف للعمل التنفيذي على أكمل وجه، شعر به المواطن.

وأضاف أن مصر خلال الفترة الماضية استطاعت أن تضع الشباب في مقدمة الصفوف للدفاع عن الدولة، وهذا يدعو للفخر، خاصة أن هذا الجيل عاصر العديد من التحديات السابقة، ويمثل حاليا لبنة قوية جدا في مسألة تمكين الشباب المؤهل على القيادة وأنه يكون في دوائر صُنع القرار.