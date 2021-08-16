بينهم مصريان.. القبض على 4 أشخاص جمعوا أموالا من مخالفي الإقامة بالسعودية

ألقت السلطات الأمنية في السعودية، أمس الأحد، القبض على 4 مقيمين، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة الرياض» الرائد خالد الكريديس، إن الجهات المختصة بشرطة المنطقة، ألقت القبض على 4 مقيمين، بينهم اثنان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية السورية، لجمعهم مبالغ مالية من مخالفي أنظمة الإقامة، والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

ضبط 349747 ريالا سعوديا بحوزة المتهمين

وأشار الرائد الكريديس، إلى ضبط 349747 ريالا سعوديا «1464016.38 جنيه مصري»، مع المتهمين وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، قال الكريديس، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على اثنين مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، وفقا لما ذكرته صحيفة «عكاظ» السعودية.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة «منطقة الرياض»، أن اليمنيين الاثنين، اتخذا وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقراً لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ 91000 ريال، «380887.34 جنيه مصري»

وأضاف اللواء الكريديش، أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية، وإحالة اليمنيين إلى النيابة العامة.

جدير بالذكر، أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في الفترة من 5 أغسطس الجاري حتى 11 أغسطس من العام الجاري، أسفرت عن ضبط 12862 مخالفاً، منهم 4366 مخالفاً لنظام الإقامة، و7369 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و1127 مخالفاً لنظام العمل.