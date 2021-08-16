التصدي لـ5 تعديات على أراضي زراعية وأملاك دولة بالمحلة الكبرى

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، توجيهاته اليوم، للمهندس مجدي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس مدينة المحلة، بضرورة التصدي لكافة حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق قري المركز وردع كافة المخالفين وإحالتهم للنيابات العسكرية.

إحالة المخالفين للنيابات العسكرية وردع مخالفين

وتمكن مسئولوا الوحدات المحلية بقطاع غرب المحلة الكبرى العامرية والمعتمدية بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ومشرف القطاع ورؤساء الوحدات المحلية، بتنفيذ حمله إزالة كلية لعدد أربعة حالات تعدٍ على الأرض الزراعية منها عدد ثلاث حالات في قرية «سندسيس»، علي مساحة 5 قيراط و 10 أسهم داخل و خارج الحيز العمراني .

إنهاء التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد

وفي نطاق الوحدة المحلية للعامرية تمت إزالة كلية لجبالون وتنده على مساحة 2 قيراط، كما تمكن مسئولوا الوحدة المحلية للعامرية من تنفيذ إزالة لمبنى مخالف بقرية الدواخلية عباره عن ضلعين من الطوب الاحمر بمساحة 80 مترا تقريبا وتمت الإزالة بشكل كلي حفاظا على صالح المواطنين.

تدشين ورشة عمل مشتركة بين الوحدة المحلية لقرية الهياتم ومديرية الطرق لمسح ورفع الأتربة

كما دشنت المدينة ورشة عمل مشتركة بين الوحدة المحلية لقرية الهياتم ومديرية الطرق لمسح ورفع الأتربة والقمامة بشوارع القرية تمهيدا لتطهير الشوارع الرئيسية والداخلية بالقرية خلال الفترة الجارية .