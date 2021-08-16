عبر مراكز متنقلة.. استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين بالعلمين الجديدة

أوفد قطاع الأحوال المدنية، مأمورية شملت عددًا من السيارات المجهزة «المراكز التكنولوجية المتنقلة»؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والمترددين على مدينة العلمين الجديدة، والمتواجدين بالقرى بنطاق الساحل الشمالي؛ للتيسير عليهم وعدم تحملهم تكاليف ومشقة الانتقال.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة، في أحد محاورها إلى مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني للمواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات؛ للتيسير عليهم ومساعدتهم في استخراج أوراقهم الثبوتية؛ ونظرًا لما تشهده مدينة العلمين الجديدة من مشروعات قومية يقوم بتنفيذها عدد كبير من العاملين، واحتياج بعضهم لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي.

كما تم إيفاد عدد من مأموريات التصوير الخارج؛ لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للمواطنين بالأماكن التى يترددون عليها، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من المواطنين، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وأوفدت الوزارة أيضًا مأموريات لـ6 حالات إنسانية بـ محال الإقامة «المستشفيات»، بكافة المواقع على مستوى الجمهورية؛ لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لهم.

ويواصل قسم حقوق الإنسان بالقطاع اهتمامه بتوجيه واستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات «كبار السن وذوي الهمم»، بمقر ديوان القطاع لتقديم خدمات القطاع لهم.