من القاهرة للمنيا.. رحلة هروب زوجة من بيتها: «اتخانقت مع زوجها»

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» مقطع فيديو، تضمن واقعة تغيب ربة منزل والادعاء بتورط الأجهزة الأمنية في إخفائها.

وبعد الفحص تبين أنه سبق أن تبلّغ للأجهزة الأمنية، من والد السيدة المشار إليها «مقيمة بالقاهرة» بغياب ابنته.

وأسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن العثور على المتغيبة بشقة بمدينة فرشوط بمحافظة قنا، وتبين تركها للمنزل بسبب خلافات مع زوجها.

وتم تسليمها لأهليتها عقب تعهدهم بحسن رعايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية.

الأمن يعيد «شيف» بعد هروبه بسبب خلافات عائلية

وفي وقت سابق، اختفى شاب يدعى «أسامة فرج» يعمل شيف بأحد المطاعم منذ 10 أيام في منطقة حدائق القبة، ونجحت قوات الأمن بمحافظة القاهرة في تحديد مكان اختفائه وعاد مرة أخرى إلى منزله بعد أن تبين هروبه بسبب خلافات عائلية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا يفيد باختفاء شاب يبلغ من العمر 36 عامًا ومقيم بشارع على حسن متفرع من ترعة القبة بدائرة القسم، وتبين غلق هاتفه المحمول عقب اختفائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات البلاغ، حيث تم تشكيل فريق بحثي على الفور وتم فحص علاقات المتغيب، وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي مهمة التحقيقات.

أسرة الشيف تكشف تفاصيل غيابه

وأوضح أحد أفراد عائلة الشيف المختفي أنه فور غيابه أرسل لأسرته رسالة من هاتفه المحمول جاء: «خلّي بالكم من عيالي» ثم أغلق هاتفه، مما أثار القلق والخوف عليه والتوجه لقسم الشرطة لتحرير محضر.

وذكرت شقيقة الشيف أنه متزوج ولديه طفلان «آدم»، 9 سنوات، و«سليم» 3 سنوات، لافتة إلى أنه يعمل في مطعم لمدة 8 ساعات يوميًا ولم يعتَد التغيب عن البيت.